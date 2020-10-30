Число кремаций умерших с коронавирусом превысило официальные данные по смертям от COVID-19 в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружили внезапное расхождение цифр по кремациям и смертям от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число кремаций людей, умерших c диагностированным коронавирусом, внезапно серьезно превысило официальные данные по смертности от инфекции в Санкт-Петербурге. Такие сведения растиражировали несколько СМИ Северной столицы. Информация оказалась достоверной, что подтвердили «Комсомолке» в комитете по здравоохранению. Однако расхождению нашлось логичное объяснение.

- Особые условия кремации распространяются не только на тех, кто умер от коронавируса, но и на людей, у которых инфекция была сопутствующим заболеванием. В этот список входят и те горожане, кто умер от внебольничной пневмонии и проходил лечение в перепрофилированном под коронавирус стационаре, - подчеркнули «КП-Петербург» в комздраве.

Оказалось, что в крематорий попадают умершие, у которых коронавирус был сопутствующим, а не основным заболеванием. Фото: Александр ГЛУЗ

В итоге две последние категории вышеперечисленных умерших не включают в официальную статистику летальных исходов от COVID-19. Основание для попадания в данные Смольного одно – если патологоанатом признает коронавирус главной причиной смерти, что подтвердится лабораторными тестами.

- Помимо этого мы включаем смерти в статистику, когда есть патологоагатомическое заключение и свидетельство о смерти. Только после того, как все документы готовы и данные введены в электронные системы учета, умерший попадает в итоговую статистику. Но и это не окончательный вариант, а лишь оперативный. Диагноз может поменяться при получении новых данных, - добавили в комитете.

Напомним, по данным на 30 октября 2020 года, в Санкт-Петербурге коронавирусом заболели 60 522 человек (+801 за сутки), умерли 3 801 (+36), а выздоровели 38 089 (+417).