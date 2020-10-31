Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 31 октября 2020: Дата пика заболеваемости и расхождение данных по кремациям и смертям больных инфекцией

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 31 октября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 31 октября 2020 года. За минувший день в Северной столице врачи выявили инфекцию еще у 801 горожанина.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге инфекцией заболели 60 522 человек, умерли 3 801 (+36 за сутки), а выздоровели 38 089 (+417), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Проректор по перспективным проектам Политеха Алексей Боровков во время научной конференции назвал дату нового пика заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. Эксперт представил математическую модель, согласно которой «День Д» наступит 8 января 2021 года. При этом активных больных в городе будет больше 31 тысячи. И это еще не наихудший вариант развития событий. С Боровковым согласились и представители из сферы здравоохранения.

Смольный отчитался, что за октябрь примерно 500 петербуржцев попались на нарушении масочного режима и получили по административному протоколу, который может превратиться в штраф. При этом среди предприятий «ковид-диссидентов» оказалось меньше – 308. На ночной работе поймали и бары на Рубинштейна, хотя все увеселительные заведения должны закрываться в 23:00.

СМИ Северной столицы нашли интересную несостыковку – число кремаций умерших с коронавирусом горожан внезапно превышает официальные данные по смертям от COVID-19 в городе. Тут же пошли слухи, что власти занижают статистику летальных исходов от инфекции. Однако в комздраве призвали не паниковать и объяснили расхождение данных тем, что Смольный учитывает только те случаи, когда коронавирус является основной, а не сопутствующей причиной смерти.

Свободный коечный фонд в Санкт-Петербурге увеличился – пустых мест сейчас 21%. В основном, стоит сказать спасибо еще одному заработавшему павильону в «Ленэкспо». В стационаре развернули еще 1 тысячу коек.

Что касается эпидситуации в Ленобласти, то там объяснили, что нет никакой необходимости вводить дистанционное обучение для школьников, поскольку обстановка стабильная. За все время пандемии в регионе заболели 11 313 человек (+134 за сутки), выздоровели 6 536 (+76), умерли 116 (+0).