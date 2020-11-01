Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 ноября 2020: рекордный рост заболеваемости и 19 тысяч больных в активной фазе

Больше 19 тысяч человек находятся в активном состоянии заболевания "ковид-19" в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомольская правда» продолжает ежедневно следить за развитием ситуации с распространением инфекции «ковид-19» и собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 1 ноября 2020 года. За минувший день в Северной столице врачи выявили инфекцию еще у 854 горожан.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге инфекцией заболели 61 376 человек, умерли 3 843 (+42 за сутки), а выздоровели 38 530 (+441), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные на 1 ноября. Фото: Яндекс. Коронавирус.

Отметим, что всю неделю, начиная с понедельника, 26 октября, в Петербурге фиксировались рекорды по числу новых случаев заболевания. Всего за шесть дней суточное количество зараженных возросло с 715 случаев до 854 в субботу, 31 числа.

Смертность также держалась на высоком уровне и повторила летний рекордный показатель в 57 летальных исходов.

До 19 тысяч человек увеличилось количество пациентов, которые находятся в активном состоянии болезни. Тем не менее, мест в стационарах еще хватает. Но в Смольном уже готовы ужесточать карантинный режим и, главное, наказывать за его нарушение.

Что касается эпидситуации в Ленобласти, то там все спокойнее, особенно в сравнении с Петербургом. Высокий уровень заражаемости отмечается в районах, граничащих с 5-миллионным мегаполисом, тем не менее, количественные показатели региона достаточно скромные. За все время пандемии в регионе заболели 11 451 человек (+138 за сутки), выздоровели 6 616 (+80), умерли 116 (+0).