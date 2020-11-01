Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 1 ноября 2020 года достигло 18-го по счету рекорда

В Санкт-Петербурге вновь растет заболеваемость коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 1 ноября 2020 года, увы, не может порадовать. В городе наблюдается стабильный рост заболеваемости. Не считая отдельных локальных падений, она неуклонно повышается вот уже на протяжении 18 дней – начиная с 13 октября, когда оперативный штаб впервые зафиксировал превышение майских показателей. Вот и сегодня, 1 ноября, мы установили новый рекорд – 896 заболевших на сутки.

- Таким образом в Санкт-Петербурге с начала эпидемии зафиксировано в общей сложности 62 272 заболевших, - отмечают в оперштабе. – 38 987 человек выздоровело, из них 457 – за последние сутки. 3 872 человека скончалось, из них 29 – за последние сутки.

Любопытно, к слову, что в Москве заболеваемость, пусть не слишком стабильно, скачками, но все же постепенно снижается. К тому же столица пока еще не побила свой же собственный майский рекорд в 6 703 заболевших за сутки.

Город занимает второе место по суточному приросту заболевших после Москвы. Фото: Артем КИЛЬКИН

- По суточному приросту Москва в списке городов и регионов России находится на первом месте, следом идет Санкт-Петербург, - уточняют в оперативном штабе. – Третье место занимает Московская область.

В соседней с нами Ленинградской области за сутки зарегистрировали 137 новых случаев. При этом 47 человек выздоровели, а количество смертей на протяжении вот уже шести дней держится на нуле.