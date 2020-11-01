«Есть риск, что плановых операций наши пациенты просто не дождутся»: медиков встревожило перепрофилирование Мариинской больницы под «ковидных» пациентов

Врачей встревожила новость о перепрофилировании Мариинской больницы под пациентов с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новость о том, что в Санкт-Петербурге под прием больных с коронавирусом перепрофилируют Мариинскую больницу, вызвала неоднозначную реакцию как у простых жителей города, так и у врачей, работающих в стационаре. По словам медиков они до последнего надеялись на то, что этого не случится, потому что у такого решения могут быть тяжелые последствия для обычных пациентов.

- Если честно, мы шокированы, - рассказал «Комсомолке» один из сотрудников больницы, по понятным причинам попросивший не указывать в материале его имя и фамилию. – Мариинка – одна из крупнейших и важнейших больниц в Центральном районе. К нам везут всех: людей после дорожно-транспортных происшествий, людей с инсультами и авариями, женщин с внематочной беременностью и многих, многих других. Представьте, например, что на Литейном проспекте случилась авария. Куда отправят пострадавших? Сколько крови они потеряют в дороге?

В апреле Мариинскую больницу уже перепрофилировали под работу в режиме инфекционного стационара. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще один «подводный камень» грядущего перепрофилирования, по словам собеседников издания – плановые операции и процедуры.

- У нас сейчас огромная очередь из бабушек и дедушек, - сетуют врачи. – Очередь не быстрая – некоторые ждут, пока их направят на операцию, по полгода. А операции необходимые, особенно в пожилом возрасте – замена хрусталика или, скажем, замена сустава. И что получается? Сначала мы всех подвинули в апреле, когда была первая волна, а теперь будем двигать еще раз. Я не удивлюсь, если некоторые пациенты, у которых уже возраст подходит, своей очереди так и не дождутся.

Между тем в комитете здравоохранения отмечают: да, все опасения и негодование понятны. Но ситуация с эпидемией в Санкт-Петербурге складывается тяжелая, и от больных COVID-19 отмахиваться тоже нельзя.

- За минувшую неделю количество госпитализаций у нас выросло на 18 %, - отметили в пресс-службе ведомства. – Неделей ранее этот показатель составил 15 %. Больные прибывают, и мы должны обеспечить для них свободные койки. Часть коек обязательно должна быть в резерве.

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге, к сожалению, остается тяжелой. Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом, уточняют в комздраве, в Мариинской больнице все же оставят 152 койки под плановую медицинскую помощь - офтальмологического, онкологического, кардиохирургического, урологического, гинекологического профилей и профиля роботической хирургии. Кроме того, ранее правительство города определило список больниц, которые не планируется перепрофилировать. В него вошли, в частности, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, онкологические центры в Песочном и на проспекте Ветеранов и городская больница № 2.