Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 ноября 2020: 18-й по счету рекорд и перепрофилирование еще одной крупной больницы

Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге вновь не радуют: в городе в очередной раз зафиксирован рост заболеваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН

Информация на тему «коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 ноября 2020 года» все еще не радует. Оперптивный штаб вновь зафиксировал в городе очередной рекорд по суточному приросту новых заболевших. С начала условной «второй волны» он стал уже 18-м по счету – таких цифр специалисты не регистрировали даже в мае.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге инфекцией заболели 62 272 человек, умерли 3 872 (+29 за сутки), а выздоровели 38 987 (+457), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные на 2 ноября. Фото: Яндекс. Коронавирус.

Таким образом Санкт-Петербург вновь сохранил за собой второе место в списке городов по заболеваемости SARS-CoV-2. Первое традиционно остается за Москвой – но и там заболеваемость развивается скачками, а не идет по восходящей.

В качестве ответных мер Смольный объявил о перепрофилировании под прием пациентов с коронавирусом еще нескольких учреждений. В частности, 1 ноября в инфекционный стационар превратился Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова. А с 6 ноября под «ковид» планируют передать Мариинскую больницу. К счастью, не всю – 152 койки по разным профилям оставят под плановые операции.

В Ленинградской области обстановка, напротив, стабильнее. За все время пандемии в регионе заболели 11 588 человек (+137 за сутки), выздоровели 6 661 (+45), умерли 116 (+0).