Новый коворкинг в Московском районе откроется в 2021 году. Фото предоставлено пресс-службой PLG.

Новый коворкинг появится в Санкт-Петербурге в Московском районе в первой очереди инвест-отеля IN2IT («Интуит»). Проект представлен девелоперской группой PLG. Коворкинг площадью 505 кв.м будет разделен на несколько зон: open-space, смарт-офисы с гибкой посадкой, кафе, зоны отдыха и кухня. Зоны совмещены по принципу active-based working, при котором посетители могут выбрать любое удобное помещение для работы и поменять его в течение дня.

Одна из зон – трансформируемый лекторий – предполагает два формата работы. Первый – функционал двух отдельных переговорных комнат. Второй с помощью сборной перегородки объединит помещения в один лекторий или кинозал. С помощью лекционной зоны компания реализует концепцию educational tourism – пакетное предложение размещения и образовательных программ на базе отеля.

Коворкинг рассчитан на гостей отеля и жителей Петербурга – участников небольших стартапов и офисных сотрудников, работающих удаленно. Проект позволяет одновременно разместить до 85 человек. Бронирование рабочих мест и переговорных будет возможно через приложение резидента отелей PLG, на стойке ресепшна IN2IT или по телефону.

- Пандемия еще раз продемонстрировала необходимость быть гибкими и уметь подстраиваться под любые реалии. Пространство коворкинга и лектория поможет резидентам IN2IT быстро реагировать на самые разные обстоятельства. Мы проектируем зоны так, чтобы иметь возможность увеличить расстояние между рабочими местами и при этом сохранить все преимущества офисного пространства, – комментирует генеральный директор отельного оператора PLG Екатерина Лисовская.

Фото предоставлено пресс-службой PLG.

Стоимость рабочего места в коворкинге составит от 8000 рублей в месяц, также предусматривается гибкая почасовая тарификация. Аренда смарт-офиса обойдется небольшим компаниям в 105 тыс. руб., модульного офиса – около 40 тыс. руб., переговорные комнаты будут сдаваться за 600 руб. в час.

По словам Екатерины Лисовской, за последние несколько лет сегмент коворкингов уверенно растет. Работодатели реже заключают долгосрочные договоры аренды. Коворкинг снимает с владельцев бизнеса задачи, связанные с содержанием офиса и его управлением, а для многих сотрудников это удобно с точки зрения логистики. Особенно коворкинг оценят те, кто привык к комфорту и социальному окружению полноценного офиса, и у кого нет возможности эффективно работать из дома.

Начало работы коворкинга запланировано на III квартал 2021 года, параллельно с запуском первой очереди инвест-отеля IN2IT.