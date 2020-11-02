В Ленинградской области собака принесла хозяину человеческую ногу

Под Петербургом нашли еще одну человеческую ногу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередной случай нахождения отдельных частей человеческого тела произошел в Санкт-Петербурге – городе, известным подобными историями. Правда, на этот раз останки нашли в пригороде, а если еще точнее - в 40 километрах, в Гатчинском районе Ленинградской области. Истлевшую до костей ногу принесла в зубах своему хозяину местная дворняжка.

- 1 ноября в 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Пригородный, к частному дому по Зеленой улице дворовая собака принесла часть человеческой ноги, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Приехавшим на вызов оперативникам владелец собачки показал конечность, которая, языком протокола, была в состоянии «сильных гнилостных изменений».

Ногу отправили в морг на судмедэкспертизу, однако у следователей уже были мысли, что это за нога. Дело в том, что летом 2020 года дети, игравшие на улице того же поселка, уже натыкались на человеческие останки.

- 27 июля в 19:20 поступил сигнал, что у дома на Вырицком шоссе найдены: правая нога от стопы до колена, фрагмент правой руки от кисти до локтя, фрагмент грудной клетки с шейными позвонками, - сообщал тогда источник «КП».

Позднее эксперты установили, что останки принадлежат мужчине. Части тела были сильно истлевшими и лежали на месте обнаружения не менее месяца.

Установить личность погибшего, ввиду отсутствия большей части туловища и головы, до сих пор не получилось. Обстоятельства смерти также неизвестны.