В Петербурге выбрали победителей кинофестиваля «Влюбленные в искусство»

Гран-при конкурса завоевал фильм "Па-де-де", снятый в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено организаторами.

Международный кинофестиваль «Влюбленные в искусство» четвертый год подряд выбрал лучшие фильмы в области документального, игрового и анимационного кино. Жюри фестиваля из более 40 фильмов участников выбрало 7 победителей, которые получили награды от организаторов и партнеров конкурса.

- В этом году фестиваль прошел на очень высоком уровне, начиная от организации и заканчивая полными залами на конкурсных просмотрах. Наши друзья поисковый отряд «Невский Баталист» сделал все возможное, чтобы гости приходящие на просмотры в Севкабель порт чувствовали себя комфортно, – рассказал генеральный продюсер фестиваля Илья Михайлов-Соболевский. - Так как показы были организованы внутри трехмерной панорамы «память говорит. Дорога через войну» зрителей погрузили в атмосферу военных событий Второй Мировой войны, что не оставило никого равнодушным. Прекрасная программа, международное жюри, слаженная работа команды и партнеров вывели фестиваль на новую ступень развития».

Более 300 заявок из разных стран мира. В программе приняли участие фильмы из России, Швеции, Казахстана, Украины, Беларуси, Киргизии и Таджикистана. Церемония закрытия и награждения победителей прошла 24 октября на Открытой студии «Лендок». Лучшим документальным фильмом выбран «Подольск» режиссера Александра Абрамова. Лучший игровой короткометражный фильм – «Смерть чиновника» режиссера Артема Гилемянова. Лучшими дебютными фильмами стали «Я - Ирина» режиссера Татьяны Ротарь среди документальных картин и «Свояки» режиссера Дмитрия Каргаполова среди игрового кино. «Достоевский. Сибирская тетрадь» режиссера Владимира Головнева стал победителем номинации «Кино в Online».

Генеральный партнер «Газпром переработка» вручила специальный приз фестиваля работе «Дом, в котором мы жили» режиссера Кристины Хабаровой. Обладателем Гран-при стала картина «Па-де-де» режиссера Валентины Коровниковой, которая была представлена в конкурсе дебютного кино.

- Любое искусство должно найти своего зрителя! И мы счастливы, что наш фильм «Па-де-де» нашел отклик в сердцах зрителей и жюри Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство», – поделилась своими эмоциями режиссер Валентина Коровникова. - Создавая фильм, мы не думали о наградах, нам в первую очередь хотелось рассказать историю женщины преданной искусству, влюбленной в него, и о высокой цене этой любви. Для нас большая честь стать обладателями главного приза фестиваля.