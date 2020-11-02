Смольный рассмотрел вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

В Смольном пока не рассматривают введение новых ограничений. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в понедельник, 1 ноября, состоялась очередная онлайн-конференция с представителями бизнеса. Помимо прочих спикеров на ней выступил председатель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. По словам участников мероприятия, чиновник отчитался о текущей ситуации с коронавирусом и еще раз напомнил предпринимателям о том, почему необходимо соблюдать новые противоэпидемические меры.

- Если говорить в целом, то Смольный очень надеется на то, что все те мероприятия, которые вводятся сейчас – продление осенних каникулы для школьников, ужесточение перчтаточно-масочного режима, закрытие баров и ресторанов после 23:00 – дадут положительный эффект, - рассказала «Комсомолке» секретарь межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Тамара Буйлова, также присутствовавшая на конференции. - О каких-либо новых запретах и ограничениях речи не идет – сейчас просто-напросто никто не настроен на то, чтобы их вводить, потому что это ударит и по экономике и по финансовому благополучию предпринимателей и простых граждан. Но с другой стороны – понятно, что смотреть будут по ситуации.

Большие надежды чиновники возлагают на длинные школьные каникулы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Также, по информации «КП-Санкт-Петербург», Андрей Сарана отметил, что на данный момент в Северной столице свободно 20 % коек для больных новой коронавирусной инфекцией. С 6 ноября под прием пациентов с COVID-19 перепрофилируют еще два лечебных учреждения – Мариинскую больницу и клиническую больницу № 222 имени Соколова.

Напомним: ранее эксперты прогнозировали, что пик заболеваемости в Санкт-Петербурге наступит аккурат на новогодние праздники – либо 8 января, либо, если ситуация будет складываться неблагополучным образом, 5. При худшем развитии событий в Северной столице ожидают 40 174 активных больных.