Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 3 ноября 2020: Возросшая вероятность жестких ограничений и рост числа госпитализаций

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 3 ноября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 3 ноября 2020 года. За прошлые сутки в Северной столице медики обнаружили инфекцию еще у 923 горожан. По словам губернатора Александра Беглова, число зараженных стало критически большое, поэтому возрастает вероятность введения жестких ограничений, если эпидситуация не изменится в лучшую сторону. Смольный даже рассмотрел вопрос о новых запретах с представителями бизнеса.

- Итого с начала пандемии в Санкт-Петербурге инфекцией заболели 63 195 человек, умерли 3 873 (+1 за сутки), а выздоровели 39 436 (+449), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Власти Санкт-Петербурга намерены создать интерактивную карту безопасных организаций в городе, чтобы любой человек мог знать, соблюдаются ли меры по коронавирусу в том или ином общественном месте. Но для начала надзорные патрули должны проверить меры безопасности еще в 20 тысячах оставшихся магазинов, общепитов и предприятий.

В Северной столице отметили рост числа госпитализаций – до 600 пациентов за сутки. Как рассказали в комздраве, из-за этого петербуржцы и видят нередкие очереди из «скорых» возле стационаров. В целом, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти. К слову, в Смольном назвали условия для госпитализации больных коронавирусом, перечислив основные симптомы.

«Комсомолка» выяснила, что врачи выявляют у переболевших COVID-19 те же нарушения психики, что и у солдат, переживших войну. Речь идет о посттравматическом стрессовом расстройстве. Если отклонение не распознать, то оно может привести к мыслям о суициде.

Что касается эпидситуации в Ленобласти, то там за все время пандемии заболели 11 727 человек (+139 за сутки), выздоровели 6 738 (+77), умерли 116 (+0).