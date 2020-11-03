Оперная певица Анна Нетребко о теракте в Австрии: «У нас здесь стреляли, соседи в панике»

Анна Нетребко стала свидетелем теракта в Австрии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Петербурженка Анна Нетребко оказалась свидетельницей и едва не участницей теракта, который произошел в столице Австрии Вене вечером 2 ноября. Оперная певица была в своей венской квартире, когда вокруг послышались выстрелы.

- Всем привет из Вены. У нас тут стреляли, прямо рядом с нами. Мы в порядке, мои соседи – тоже. Но огни напуганы, они в панике. Они слышали и видели стрельбу, как люди бегут и кричат, - рассказала на видео в сторис Инстаграма сама Анна Нетребко. – Теперь здесь очень тихо, ждем выпусков новостей.

На фоне города в это время были слышны только сирены машин скорой помощи и полиции, которые искали ходивших по улицам террористов. Вскоре стрелки были задержаны, а некоторые – ликвидированы.

- Их только что поймали. Они были совсем рядом – бегали с автоматами по мирной Вене и сеяли смерть. Как жаль невинно погибших людей, - чуть позднее написала в соцсетях Нетребко.

Отметим, что сама певица буквально за несколько часов до произошедшего вернулась в Австрию из Санкт-Петербурга, где была со своим мужем.

Анна Нетребко только вернулась из Петербурга в Вену и сразу оказалась в эпицентре ЧП. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

По официальным данным австрийского МВД, жертвами теракта стали четверо человек. Трое – двое мужчин и женщина погибли сразу, а еще один пострадавший позднее умер в больнице.

Ранения получили 15 человек (один скончался), в том числе полицейский.

Нападавший был застрелен при задержании, на нем был муляж «пояса смертника». Теракт был совершен по религиозным мотивам. Стрелок был связан с запрещенной в России группировкой «Игил».