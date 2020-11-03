УРАЛСИБ предложил клиентам «Курс на рост».

Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» в рамках программы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» запускает новую инвестиционную стратегию «Курс на рост» для клиентов премиального банка УРАЛСИБ. Инвестиционная корзина стратегии включает акции компаний, потерявшие часть стоимости во время пандемии и имеющие потенциально выгодную точку входа для инвестирования. Портфель хорошо диверсифицирован, так как включает крупные компании разных отраслей.

«Курс на рост» – это рублевая купонная стратегия сроком на 5 лет. Размер купона от 7% в год и зависит от размера вложений. Купон будет выплачен, если в дату наблюдения стоимость акций ни одной из шести компаний не опустится ниже первоначальной стоимости. Минимальный порог для инвестирования – 500 тыс. рублей. «Курс на рост» включает в себя эффект памяти, поэтому, в случае невыполнения условий для выплаты, купон сохраняется и будет выплачен тогда, когда условия будут соблюдены. Кроме того, стратегия подразумевает 0,1% гарантированного дохода (в случае дожития клиента до очередной годовщины полиса).

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» - это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать инвестиционные стратегии с разным уровнем риска, в том числе такие как «Медицина будущего», «Золотодобывающие компании, «Валютная гарантия», «Энергогиганты», «Нефть», «Курс на рост».