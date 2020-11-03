Руководство «Свезы» и депутат Госдумы Михаил Романов провели встречу с жителями поселка Понтонный

Комбинат «Свеза» открыт к диалогу с местными жителями. Фото: предоставлено пресс-службой компании «Свеза».

На комбинате «Свеза» в Санкт-Петербурге 2 ноября прошла встреча руководителей компании, представителей органов государственной и муниципальной власти с местными жителями. Активисты поселка Понтонный вместе с депутатом Госдумы Михаилом Романовым обсудили актуальные вопросы при участии представителей Роспотребнадзора, прокуратуры Колпинского района, Росприроднадзора, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, а также комитета по энергетике и инженерному обеспечению администрации Санкт-Петербурга.

Ранее, 24 октября, руководство комбината уже проводило подобную встречу. Тогда жители Понтонного обратили внимание на следы пепла на их приусадебных участках. Комбинат взял на себя обязательства прекратить попадание пепла в окружающую среду до 30 октября. Большинство вопросов, озвученных тогда, на сегодняшний день решены.

В том числе и главный вопрос, связанный с пеплом. Комбинат «Свеза» завершил режимную наладку оборудования мини-ТЭЦ в обещанный срок. На сегодняшний день повторение ситуации исключено.

По завершении мероприятия для участников встречи была проведена ознакомительная экскурсия по территории комбината.

Присутствовавшие договорились о координации усилий по разрешению острых социальных вопросов поселка. В частности, представители «Свезы» войдут в координационный комитет при местной администрации и будут постоянно участвовать в решении социальных вопросов поселка.

- Мы открыты к диалогу с местными жителями и представителями контролирующих органов, именно поэтому мы предложили встретиться и напрямую обсудить все вопросы. Считаю, что нам удалось найти взаимопонимание, и в дальнейшем мы продолжим конструктивное общение, - прокомментировал итоги встречи директор комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге Денис Алексеев.