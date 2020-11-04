Пожар в доме престарелых в Санкт-Петербурге 4 ноября 2020 года: Обрушилась кровля, три человека погибли

Три человека погибли в мощном пожаре в Петербурге утром 4 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тревожные новости в Северной столице. Произошел мощный пожар в доме престарелых в Санкт-Петербурге 4 ноября 2020 года. По сообщению МЧС, сообщение о возгорании поступило в среду в 5:31 часов утра. Огромное пламя охватило двухэтажный жилой дом в Красносельском районе на улице Красных Командиров. Уже сейчас спасатели сообщают о трех погибших.

- В двухэтажном каркасно-щитовом размером 10 на 10 метров частном жилом доме происходило горение кровли и второго этажа на общей площади 100 квадратных метров. В ходе пожара обрушилась кровля, - сообщили в МЧС Петербурга.

Спасатели оперативно принялись тушить огонь и к 6:19 часам пожар был локализован. Когда сотрудники МЧС начались заниматься проливкой сгоревшей конструкции здания, то обнаружили тела троих погибших. Личности на данный момент не установлены. Известно, что все трое взрослые.

Также с места пожара карета скорой помощи госпитализировала в больницу еще троих людей для осмотра. Их состояние на данный момент уточняется,

К ликвидации пожара привлечены от МЧС: пять единиц техники и 19 человек личного состава.

В настоящее время все причины и обстоятельства пожара, а также личности погибших выясняются.