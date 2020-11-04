Пожар в доме престарелых в Санкт-Петербурге 4 ноября 2020 года: Что известно о трагедии, где погибли три человека

"Комсомолка" собрала все новости по пожару в доме престарелых в Санкт-Петербурге 4 ноября / Фото: МЧС России

Среда в Северной столице началась с трагедии. Пожар в доме престарелых в Санкт-Петербурге 4 ноября 2020 года унес жизни трех человек. Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в 5:31 часов утра. Пламя охватило жилой дом номер 93 по проспекту Красных Командиров в Красносельском районе города. Известно, что в нем расположен частный пансионат для пожилых людей. "Комсосолка" собрала все новости, которые известны по пожару к этому часу.

- В двухэтажном каркасно-щитовом размером 10 на 10 метров частном жилом доме происходило горение кровли и второго этажа на общей площади 100 квадратных метров. В ходе пожара обрушилась кровля, - сообщили в МЧС Петербурга.

У дома сгорел второй этаж и крыша, погибли три человека Фото: СОЦСЕТИ

К 6:19 часам огонь был локализован, спасатели начали проливать сгоревшие части дома и нашли под завалами три трупа. Среди них две женщины 1928 и 1936 года рождения и мужчина 1931 года рождения. Все они находились на втором этаже.

Кроме того, с места были госпитализированы еще три человека. Все они находятся в больнице. Об их состоянии здоровья ничего не сообщается. Сейчас следователи устанавливают их личности.

"КП-Петербург" связалась с владельцем пансионата, однако он отказался общаться, сославшись на работу следственного комитета. На данный момент следователи проводят проверку, чтобы выяснить причины возгорания, а также установить возможных ответственных за гибель троих человек.

Отметим, что это второй крупный пожар за последние сутки. Накануне, 3 ноября, полностью сгорел частный хоспис в Ленинградской области, который располагался в здании Учебно-опытного лесничества. Официально оно числится как нежилое. Благо, никто не погиб. Спасатели эвакуировали четырех человек. Сейчас следствие выясняет обстоятельства легальности пребывания граждан и оказания услуг в частном хосписе.

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