Следственный комитет возбудил дело после пожара с тремя погибшими в доме престарелых в Санкт-Петербурге

Причиной трагедии стало нарушение пожарной безопасности. Фото: МЧС России

Пожар в частном доме престарелых в Красносельском районе Санкт-Петербурга перерос в уголовное дело. Следователи полагают, что в пансионате, где в дыму и огне ранним утром 4 ноября погибло трое пожилых постояльцев, нарушали правила пожарной безопасности.

– Неустановленные лица из числа сотрудников одной из организаций Санкт-Петербурга осуществляли предпринимательскую деятельность: оказывали услуги по уходу и содержанию пожилых людей на возмездной основе, – сообщают в ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу. – Данные услуги не отвечали требованиям безопасности.

Двухэтажный дом по проспекту Красных Командиров, 93 вспыхнул около половины шестого утра. Пламя быстро охватило крышу и второй этаж. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, а в ходе пожара обрушилась кровля.

У дома сгорел второй этаж и крыша, погибли три человека Фото: СОЦСЕТИ

Справиться с огнем удалось только спустя почти час. Проливая обломки крыши, спасатели нашли три тела. Позже установили, что в результате чужой неосторожности погибли две женщины 1928 и 1936 годов рождения и мужчина 1931 года рождения, причем мужчина и одна из женщин были родственниками.

Еще трех человек, получивших травмы, доставили в больницу. Сейчас с ними работают квалифицированные медики.

«Комсомолка» связалась с владельцем частного дома престарелых, но от комментариев он отказался. Вскоре правоохранители задержали 55-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, эти личности якобы причастны к нарушению пожарной безопасности в пансионате. Сейчас им готовятся предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Если вина их будет доказана, то каждому будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Осмотр горевшего здания пансионата продолжается. На месте работают следователи-криминалисты, сотрудники МЧС и специалиста в области судебной медицины.