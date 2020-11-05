Новые ограничения из-за коронавируса в Карелии с 5 ноября 2020 года: В школах ввели дистанционное обучение

Ужесточение ограничений из-за коронавируса в Карелии с 5 ноября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Эпидемия переходит все критические отметки во многих регионах России. Так, губернатор Артур Парфенчиков ввел новые ограничения из-за коронавируса в Карелии с 5 ноября 2020 года. Ужесточение правил появилось на фоне новых случаев заражения в республике. Так, за сутки в Карелии заболели еще 217 человек. Теперь ученики школ перейдут на дистанционку, а пожилым людям придется ходить в магазины по особому расписанию.

- С 9 по 30 ноября школьники 5-8-х и 10-х классов перейдут на дистанционный формат обучения. Исключение составляют государственные специальные (коррекционные) школы, - рассказали в администрации Карелии.

Школьники 9-х и 11-х классов продолжат учиться очно, однако учителям обязательно надо находиться в масках даже во время проведения уроков.

Также до конца ноября в Карелии приостановили очную форму дополнительного образования. Однако если программу невозможно перевести на дистанционку, занятия можно проводить, но с соблюдением всех санитарных правил.

Кроме школ, ограничения коснулись людей старше 65 лет. Посещать ярмарки пенсионерам можно только по субботам и воскресения, и только те, которые находятся на открытом воздухе.

Более жесткие ограничения ввели для пожилых жителей Петрозаводска и Кондопоги. Теперь им разрешено посещать магазины, кафе, рестораны и места оказания услуг только по понедельникам, средам и пятницам с 12:00 до 16:00. Исключение - аптеки и медицинские учреждения. Всем остальным жителям рекомендовано воздержаться в эти дни и в это время от посещения общественных мест.