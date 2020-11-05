Заместитель главного врача Александровской больницы - о пользе масок и где их важно не снимать

Польза маски заключается в предотвращении передачи вируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Споры о ношении масок начались еще весной. Одни говорили о том, что их обязательно нужно носить, а другие пугали тем, что маски могут навредить. Даже когда график заболеваемости пополз вверх, споры не прекратились, хотя сейчас в Петербурге введен обязательный «масочный» режим в общественных местах. «Комсомолка» поговорила с заместителем главврача Александровской больницы Сергеем Артюховым, который каждый день видит сотни больных COVID-19, и задала самые простые вопросы о масках.

ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬ ДРУГИХ

- Польза маски заключается в предотвращении передачи вируса. Поскольку он передается воздушно-капельным и контактным путем, то она является барьером между человеком, который болен, и тем, кто здоров. Маска препятствует передаче слюны, воздуха, кашля и всего того, где содержится вирус. Эффективность защиты маски от передачи вируса, по данным разных источников, достигает 95 процентов.

В метро, магазинах, торговых центрах носить маску нужно обязательно. Фото: Артем КИЛЬКИН

ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПОМЕЩЕНИЯХ

- В метро, магазинах, торговых центрах носить маску нужно обязательно. Если вы гуляете в парке, кто там на вас накашляет? Воздухом тоже нужно дышать. Если человек все время дышит через маску, то у него может возникнуть гипоксия (когда к органам и тканям не поступает кислород. - Прим. ред.). Соответственно появляется усталость, зевота и прочее. Но если вы подошли к остановке, где стоят люди, то лучше маску надеть.

КАКАЯ ИМЕННО - НЕ ТАК ВАЖНО

- Какие лучше маски - тряпочные или медицинские, в этом разницы нет. Если тряпочные, то после того как пришли домой, сразу постирайте ее и прогладьте утюгом. Ее цель не обеспечение стерильности воздуха, а создание барьера. Медицинские маски нужно менять каждые четыре часа. А медики носят респираторы FFP3 с клапаном. Они защищают от вируса на 95 процентов.

Медицинские маски нужно менять каждые четыре часа. Фото: Олег ЗОЛОТО

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ПЕРЧАТКИ

- Их тоже нужно носить. Допустим, вы пошли в магазин, что-то там потрогали, вышли, сняли их, и кожа осталась чистой. Так или иначе человек всегда трогает лицо, волосы, это почти не контролируемо. А если он прикоснется к слизистой, то вирус легче подхватить.