Закрытие фудкортов и лимит на посетителей в ТЦ: Какие новые ограничения могут ввести в Санкт-Петербурге в ноябре 2020 года

Новые запреты из-за коронавируса планируют ввести в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый пакет ограничений, который сейчас готовят в Смольном из-за напряженной обстановки с коронавирусом, может включать в себя закрытие фудкортов в торговых центрах Санкт-Петербурга. Об этом «Комсомолке» в четверг, 5 ноября 2020 года, сообщил источник, близкий к администрации Санкт-Петербурга.

- У чиновников есть понимание того, что на фудкорт люди приходят не только для того, чтобы поесть, - отметил источник. - Это своего рода точка притяжения в любом крупном ТЦ, где народ — прежде всего молодежь — собирается пообщаться, что-то обсудить, провести время вместе или даже поработать.

По словам чиновников, фудкорты - место, куда люди приходят не только для того, чтобы поесть, но и для того, чтобы пообщаться или поработать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Между тем, продолжает собеседник КП-Петербург, еще во время условной первой волны эпидемии, которая длилась с апреля по июль, было сделано наблюдение: как только в торговых центрах «прикрыли» фудкорты, количество покупателей резко упало, а их состав изменился. Судя по всему, в этот раз Смольный рассчитывает на аналогичный эффект: избавиться от «точек притяжения», где концентрируется народ без масок и перчаток, и тем самым пустить кривую заболеваемости по нисходящей. А заодно — не допустить закрытия и «экономического коллапса» самих торговых центров.

- Однако стоит понимать, что пока эта мера существует на уровне инициативы, - добавляет источник. - Окончательное решение по ней будет принято уже в ближайшие дни.