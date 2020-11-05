«Самый выгодный день в году»: Клиенты Сбера смогут сэкономить на товарах и услугах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приобрести со скидкой сотни услуг, товаров и даже квартиру смогут клиенты Сбера. Уже в третий раз банк организует «Зеленый день» – самый выгодный день в году. Впервые идея не получать подарки в свой день рождения, а дарить их возникла в 2018-м. Тогда к мероприятию присоединились миллионы россиян и десятки партнеров по всей стране. Спустя год успех повторился и даже превзошел ожидания. За два дня акции было обработано рекордное за всю историю банка количество кредитных заявок — 760 тысяч, а сайт акции посетило 7,1 млн уникальных пользователей. В этом году размах «Зеленого дня» будет не меньшим. 11-12 ноября принять в нем участие смогут частные клиенты. А для корпоративных клиентов срок проведения акции будет продлен до 17 ноября.

Пройдет праздник в три этапа. Со 2 по 10 ноября на sber.ru можно заранее забронировать некоторые скидки и получить самые выгодные предложения от банка, компаний экосистемы Сбера и ее партнеров. Воспользоваться ими каждый сможет 11 и 12 ноября. При этом в первый день праздника на сайте sber.ru пройдут life-трансляции с популярными блогерами. В прямом эфире они расскажут о новинках Сбера и самых интересных предложениях.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и прочие. Также к «Зеленому дню» уже присоединились более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. Клиенты смогут приобрести по выгодной цене детские товары, одежду и обувь, еду, технику и даже квартиры.

При одобренной ипотеке в Сбере можно в спокойном режиме выбрать недвижимость со скидкой 20% в более чем 600 ЖК во всех регионах страны, а потом застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40% по страховым программам СберСтрахование. Специальная ставка по кредиту и условия по кредитной карте порадуют участников «Зеленого дня».

«ХОРОШИЕ СКИДКИ И РАДОСТНЫЕ ЭМОЦИИ»

Также «Зеленый день» дает возможность не просто сэкономить, а сэкономить на два года вперед, например, купив подписку СберПрайм по уникальной цене. Кроме того, особые условия подготовили для покупателей мультимедийной приставки SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением. С ней любой телевизор превратится в центр развлечений.

- Как показало исследование фонда «Общественное мнение», сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне. Уверен, наш «Зеленый день» поможет поднять людям настроение, ведь он несет с собой не только хорошие скидки, но и радостные эмоции, - говорит первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис. - Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнерам. И мы рады, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов. С каждым годом наш самый выгодный день становится все более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнеры, расширяется палитра скидок, в которую теперь входят даже самые консервативные банковские продукты, такие как вклады и ипотека. На этот раз в акции участвуют новинки Сбера, представленные на Сбер Конф, — приставка SberBox и подписка СберПрайм, которые, я уверен, будут пользоваться огромным спросом. Так что «Зеленый день» — не только праздник скидок, но и хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так необходимы сегодня.