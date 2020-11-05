Депутаты взялись за проблему жилых кварталов без садиков и школ

В некоторых районах Петербурга инфраструктура отстает от застройки на десятки лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Как решить проблему бурно развивающихся жилых кварталов, в которых нет ни детских садиков, ни поликлиник? Парламент Санкт-Петербурга рассмотрит проект поправки в закон «О градостроительной деятельности», которая касается планирования работы по комплексному и устойчивому развитию территорий.

– Мы всегда ставили принцип комплексного развития в основу нашей градостроительной политики, – отмечает председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. – Новые микрорайоны должны быть обеспечены объектами транспортной и социальной инфраструктуры. Недопустимо, когда возводятся целые кварталы без школ, детских садов, поликлиник. Причем заботиться об этом нужно не только властям, но и застройщикам. Это и есть социальная ответственность бизнеса.

Проблема недоразвитой инфраструктуры в жилых кварталах стоит в Петербурге острее некуда. По оценке специалистов, в некоторых районах она отстает от застройки на десятки лет. Причина в том, что на сегодня четкий порядок планирования развития территорий отсутствует.

Заботиться об удобстве детей и их родителей должны не только власти, считают депутаты, но и застройщики. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Ключевая проблема в том, что планирование Генплана осуществляется плохо, – объясняет урбанист, советник ректора Университета ИТМО Михаил Климовский. – Вся соль в выдаче разрешений на строительство жилых комплексов: городу важно было бы увязать Стратегию социально-экономического развития с Генпланом. Это вопрос управления городом и согласованности действий как минимум власти, бизнеса и горожан, которые голосуют за объекты рублем.

Парламентская комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам предложила закрепить в законе механизм планирования, включающий три этапа. На первом правительство определит территории, перспективные для комплексного устойчивого развития. На втором территории поделят на функциональные зоны, согласно Генплану. А на третьем этапе подготовят проект условий для договора в части обязательств города и застройщика.

Такая четкая процедура заключения договоров урегулирует отношения между Петербургом и застройщиками– и, по словам Макарова, позволит выйти на новый уровень градостроительного развития.

А В ЭТО ВРЕМЯ: Школьника из Колпино наградили за спасение девочки

30 октября в Смольном в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-Герои» награждали детей и подростков, которые спасли кого-то в экстремальных ситуациях. Ребятам вручали медали Совета Федерации «За проявленное мужество».

Среди юных героев был и Семен Уваров – девятиклассник из колпинской школы №401. В феврале, в свой день рождения, Семен гулял с собакой у воды, когда увидел тонущую девочку: она выгуливала щенка, когда тот рванул на лед и провалился, а в попытках спасти пса хозяйка и сама попала в беду.

– Страшно не было: я в тот момент не думал, а действовал! – рассказал «Комсомолке» Семен.

Семен гулял с собакой в свой день рождения, когда увидел тонущую девочку и спас ее. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Сначала Семен вытащил на берег девочку, а потом и ее питомца. За проявленный героизм школьника уже наградили почетной грамотой и медалью Всероссийского общества спасения на водах, а теперь за мужество парня поблагодарили Совфед и лично Вячеслав Макаров: он вручил Семену грамоту и подарок, а его маме – благодарность.

– Протянуть руку помощи, вызволяя людей из огня пожара или не давая утонуть им в ледяной воде, – это подвиг зрелого гражданина своей страны, – подчеркнул Макаров. – Россия будет уверена в будущем, пока ее юное поколение будет воспитываться на таких примерах самопожертвования.

КСТАТИ: На Петроградке появилась мемориальная доска академику Гранову

Памятная доска блестящему хирургу, Почетному гражданину Санкт-Петербурга, академику Анатолию Гранову появилась на фасаде дома №4 на Петровской набережной.

Памятная доска появилась на фасаде дома №4 на Петровской набережной. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

– Есть люди, чьи великие дела неотделимы от судьбы нашего города-героя Ленинграда-Санкт-Петербурга. Ких числу относится Анатолий Михайлович Гранов, – сказал на церемонии открытия мемориального знака Вячеслав Макаров. – Благодаря его профессионализму, блестящим организаторским способностям и лидерским качествам были спасены тысячи людей, а сегодня, в труднейший период борьбы с пандемией, отечественная медицина имеет в распоряжении передовые научные методики.