Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 ноября 2020 года: Новые запреты и прогноз пика пандемии от Смольного

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 6 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» по традиции собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, теперь на 6 ноября 2020 года. За прошлые сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 1 093 горожан. Как сообщили в Смольном, в городе осталось всего 9% свободных коек для пациентов с COVID-19, однако ситуацию спасет перепрофилирование под стационары еще двух больниц.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге инфекцией заразились 66 263 человека, умерли 4 024 (+26 за сутки), а выздоровели 40 970 (+523), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения по коронавирусу, но с понедельника, 9 ноября 2020 года. Программа запретов обширная – закрытие фуд-кортов и фуд-плейсов, дистанционка для дополнительного образования, сокращение числа участников массовых мероприятий и рекомендация перевести на удаленку работников старше 65 лет. Однако некоторые ограничения носят временный характер – все будет зависеть от развития эпидситуации в городе.

Активисты «Народного контроля» наткнулись в аптеках Северной столицы на продажу препаратов от коронавируса по завышенным ценам. Одно из лекарств и вовсе отсутствовало в наличии. Также «Комсомолка» поговорила с заместителем главврача Александровской больницы, чтобы расставить точки над i в простых вопросах о пользе масок в общественных местах.

Комздрав прогнозирует, что новый пик пандемии коронавируса (прошлый был в мае – Прим.ред) ждет петербуржцев к декабрю 2020 года. Как считает глава комитета Дмитрий Лисовец, праздники горожане встретят с «ковидом».

Что касается эпидситуации в Ленобласти, то там тоже ввели новые ограничения, о которых «КП-Петербург» написала в отдельном материале. За все время пандемии в 47-м регионе заболели 12 192 человека (+161 за сутки), выздоровели 7 044 (+114), умерли 117 (+1).