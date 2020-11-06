Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подарит призы болельщикам. Фото предоставлено РТК.

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков проведет онлайн-встречу с болельщиками футбольного клуба. Прямая трансляция с участием спортсмена начнется в эту пятницу, 6 ноября, в 14.00. Присоединиться к встрече может любой желающий – видео будет доступно для просмотра на официальном ютуб-канале ФК «Зенит».

Михаил выйдет на виртуальное поле и ответит на вопросы болельщиков, а после разыграет несколько футбольных мячей с собственным автографом среди абонентов «Ростелекома», подключивших чемпионский пакет «Золотой дубль»* в период с 1 октября по 5 ноября.

Для самых активных зрителей трансляции также предусмотрены призы: победят те, кто первым правильно ответят на вопросы футбольной викторины в чате трансляции.

Встреча и розыгрыш призов проводятся в рамках партнерского соглашения «Ростелекома» и ФК «Зенит». Подробное описание мероприятия здесь.

НА ЗАМЕТКУ

*Чемпионский пакет «Золотой дубль» доступен для подключения жителям Петербурга и Ленинградской области при наличии технической возможности. Тариф предусматривает доступ в интернет на скорости до 500 мбит/с за 500 рублей в месяц, а также ряд других опций, в числе которых подписка на канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР».