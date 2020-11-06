Петербуржцев приглашают на вебинар, посвященный хроническим заболеваниям кожи.

Общероссийский форум содействия защите прав и интересов пациентов с хроническими заболеваниями кожи - первая в стране площадка для обсуждения проблем пациентов и выстраивания общественно-государственного диалога в сфере дерматовенерологии и аллергологии. 14 и 15 ноября ведущие эксперты России встретятся в формате онлайн, чтобы ответить на главные вопросы о профилактике и современных методах в лечении заболеваний кожи и аллергических состояний.

Форум пройдет по традиционной схеме, включающей пленарное заседание (для обсуждения стратегических вопросов развития дерматовенерологической службы), а также тематические доклады. Их будут читать ведущие эксперты в сфере дерматовенерологии и аллергологии. Специалисты расскажут, как помочь сухой и склонной к раздражению коже, как контролировать атопический дерматит, что делать с акне, псориазом, герпесом, розацеа и другими заболеваниями.

Также запланирован тренинговый день. В рамках программы пройдет обучение общественных экспертов пациентских организаций. Участие в форуме бесплатное, однако необходима регистрация. Предварительная программа форума и список экспертов доступны по ссылке.