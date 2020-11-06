Депутаты предложили отдать под граффити десять подстанций «Ленэнерго» и устроить зоны свободного творчества

"Оставить нельзя убрать", - извечная проблема с граффити. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередную попытку решить судьбу граффити в Санкт-Петербурге 6 ноября принял комитет по законодательству Заксобрания. В присутствии художников, депутатов и чиновников здесь обсуждали два вопроса: «что делать?» и «как быть?».

- Процедуру согласования проекта граффити в рамках проекта благоустройства отменять нельзя, но можно поставить вопрос иначе: о сокращении сроков и упрощении требований к подаче таких проектов, - заявил замглавы Комитетам по градостроительству и архитектуре (КГА), главный художник Петербурга Алексей Моор.

Он отметил, что все нелегальные рисунки будут восприниматься исключительно как вандализм. При этом, несмотря на уверениях граффитистов на невозможность пробиться к чиновникам, за год была подана только одна заявка на согласование - на здании во внутреннем дворе дома 55 по Литейному проспекту.

Вряд ли кто назовет такой рисунок вандализмом, но по закону так и есть. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Также был упомянут опыт Москвы, где этот путь уже прошли. Там есть семь тем рисунков, которые власти могут одобрить. В Петербурге пока такого списка нет. А граффити тем временем безжалостно уничтожают коммунальщики. Причем не столько матерные надписи, сколько действительно красивые рисунки.

Но чиновники предложили другой выход: вместо рисунков на глухие стены домов – брендмауэры – можно проецировать световое изображение. По соглашению с жильцами, конечно.

Однако кроме жилых домов, есть конструкции, не имеющие архитектурной ценности. В их число попадают электроподстанции «Ленэнерго», например. На одной из них в дни Чемпионата мира по футболу-2018 был нарисован портрет главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Но из-за жалобы неизвестного петербуржца, «Ленэнерго» предписали убрать граффити. В противном случае энергетикам грозил крупный штраф.

Да и тот же портрет Сергея Бодрова в образе из фильма «Брат» у площади Александра Невского, давно ставший символом Петербурга, до сих пор находится на нелегальном положении.

Под творчество художников предложили отдать будки "Ленэнерго". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В итоге депутатами было предложено отдать в руки граффитистов десять будок «Ленэнерго» и не наказывать за это компанию.

Плюс для самовыражения художников будут созданы зоны свободного творчества. А вот согласование проектов рисунков на домах решено не отменять. Утверждать их будет специальная комиссия, чтобы абы кто не мог «расписать город под хохлому».

- В Мариинку не пускают же людей, которые не имеют играть, - отметили представители КГА.

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