«Я думал, что он перестал выступать, но будет продолжать жить»: Семен Альтов отреагировал на смерть Михаил Жванецкого

Михаилу Жванецкому было 86 лет Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На 87-ом году жизни скончался известный российский сатирик Михаил Жванецкий. О кончине сообщают федеральные каналы со ссылкой на родственников. Для артистов, друзей и коллег утрата стала полной неожиданностью и шоком. Многие не могут поверить в это. Артист Семен Альтов, лично знавший Михаила Михайловича, крайне близко воспринял утрату.

- Что вы говорите! Господи, господи, - вздохнул Семен Альтов в разговоре с "КП-Петербург". - Мы давно не виделись. Ужас. Я думал, что он перестал выступать, но будет продолжать жить и работать. В прессе были слова Сташкевича, что он отказывается выступать по состоянию здоровья и все. Я не думал, что это ... я не буду ничего говорить. Для меня это большая беда и потеря.

Напомним, о завершении карьеры Михаила Жванецкого было объявлено в начале октября. Сообщалось, что артист утратил прежнюю трудоспособность.

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