Magnifika Residence получила золотой сертификат Green Zoom. Фото: пресс-служба Bonava.

Пятая очередь проекта Magnifika Residence, строящегося на Охте в Санкт-Петербурге, получила золотой сертификат энергоэффективности Green Zoom за стадию проекта. Жилой комплекс бизнес-класса возводит шведский девелопер Bonava.

Сертификат подтверждает, что пятый этап Magnifika Residence соответствует высоким требованиям к экологичности, энерго- и водоэффективности. По данным энергомоделирования, строящиеся здания будут на 39% энергоэффективнее среднего российского жилого комплекса с теми же базовыми параметрами.

Фото: пресс-служба Bonava.

Эксперты отметили использование рекуперации, обеспечивающей приток очищенного воздуха. Система подогревает приточный воздух зимой и охлаждает жарким летом за счет теплообмена между отработанным воздухом, выходящим из квартиры, и уличным. Это позволяет сокращать затраты на кондиционирование.

Также квартиры в Magnifika Residence оснащены водяным отоплением в полу с автоматической терморегуляцией. Технология обеспечивает более равномерный прогрев помещений и позволяет использовать теплоноситель более низкой температуры, чем в обычных системах отопления.

Дополнительные баллы были получены за использование высококачественной теплоизоляции стен, а также экологичных и безопасных материалов в отделке. Около 70% объема применяемых отделочных материалов имеют экомаркировки, подтверждающие минимальное воздействие на окружающую среду и ответственное использование ресурсов.

Фото: пресс-служба Bonava.

- Для будущих жителей высокая энергоэффективность означает не только экономию на платежах за коммунальные услуги, но и высокий комфорт проживания, — рассказал председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург» Майкл Бьёрклунд. — Сертификат Green Zoom подтверждает, что при строительстве домов Magnifika Residence используются самые современные технологии и инженерные решения, а также экологичные и безопасные материалы.

Пятая очередь проекта Magnifika Residence включает два жилых дома высотой 2 и 14 этажей на 239 квартир. На подземном этаже расположены паркинг на 97 машино-мест и 6 мест для мототехники, а также 198 кладовых. Окончание строительства очереди запланировано на третий квартал 2023 года.