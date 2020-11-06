Петербуржец, которого соседи приняли за педофила: «Не привык у нас народ, что папы могут гулять с детьми»

Янинским «педофилом» оказался папа одного из детей Евгений – учитель физкультуры и ОБЖ. Фото: Тимур ХАНОВ

Трагикомедия из поселка Янино под Санкт-Петербургом, где за педофила приняли папу, который отправился с тремя мальчишками «в поход», разделила пользователей сети на три больших группы. Одни «в шоке, что дети гуляют в гаражах среди мусора». Другие называют женщину-автора видео, с которого и началась шумиха, «более чем странной» и жадной до лайков. А третьи видят в оклеветанном мужчине «папу мечты».

ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛА

За два дня, прошедшие с тех пор, как в гаражах в Янино толпа мужчин искала «педофила» и детей, но нашла только «кучу детских вещей, мужские трусы и нож», родители мальчишек, попавших на видео, успели объяснить соседям, что все в порядке. Но это вызвало новую дискуссию – на сей раз о состоятельности папы как родителя.

– По поводу «неподходящего места для прогулок» – а почему бы и нет? – задался вопросом отец одного из детей. – Мы растим нормальных мальчиков, а не «тепличных», которые пальчик уколют – и их сразу в больницу везут!

– Спасибо, конечно, женщине за бдительность, но палку они перегнули, – поделилась с «Комсомолкой» мама одного из мальчиков. – Оклеветали человека ни за что просто. Еще и удалять видео и приносить извинения не хотят.

Что заставило очевидицу – автора видеоролика Марину – нажать кнопку видеозаписи на мобильнике, а затем выложить его в сеть с призывом спасать детей? «Комсомолка» спросила у женщины лично.

– Подошла на балкон, вижу: мужчина в гаражи с детьми идет, что-то им дал. Я, естественно, сняла одну минуту – и побежали в гаражи: у меня у самой трое детей, и в 2017 году в Янино был педофил, поэтому уже не произвольно начинаешь за всем наблюдать, – объясняет Марина. – Полиция ехала час и 20 минут. Все, к счатью, оказалось хорошо, но я все равно считаю, что все правильно сделала. Да и не место это для прогулок с детьми: можно и ножку сломать, и на осколок наткнуться (не дай бог, гепатит). Для детей есть площадки, различные центры, аквапарк.

МАЛЬЧИКИ ЕСТЬ МАЛЬЧИКИ

Янинским «педофилом» оказался Евгений – учитель физкультуры и ОБЖ по образованию и инженер по связи по роду деятельности, папа самого маленького парнишки из юной компании.

– Мой сын еще в садик ходит, а его двое друзей, с которыми мы и гуляли в тот день, – уже в школу: не получилось у них вместе в один класс попасть, – рассказал «Комсомолке» Евгений. – Родители мальчиков – мои друзья детства, поэтому детей мне доверяют. К тому же, в тот момент они находились в шаговой доступности.

Евгений с семьей.

В обычной программе Евгения и маленькой компании – походы, прогулки на велосипедах, поездки к озеру, да и «музеи тоже бывают, но в этом году с ними туго». Детские площадки у дома за много лет ребятам поднадоели, а потому их тянет в гаражи и развалины, что рядом с двором.

– Мальчики есть мальчики, они полезут в эти гаражи все равно. Но раз не можешь победить – возглавь, – смекнул Евгений. – А в тот день к гаражам как раз подъехал манипулятор, грузили плиты. Они захотели посмотреть, что там происходит. Мы подошли, посмотрели. Тогда они захотели посмотреть, что в гаражах. Мы пошли (уж лучше со мной, чем без меня). Я им объяснил – этот момент, кстати, и попал на видео, – что в гаражи заходить нельзя, потому что балка может обвалиться, и их придавит. Это как с костром: лучше показать, как разводить, чем пожары и ожоги. Думаю, я имею определенное право на то, чтобы немножко ребят подучить. Тем более никто не против, даже наоборот.

НИЧЕГО ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО

Вскоре ребята вернулись на площадку, а потом родители и дети разошлись по домам. О своей нездоровой страсти к детям Евгений узнал от знакомых: к тому времени видеоролик с призывом спасать детей обошел местные паблики и, обросший новыми страшными подробностями, вышел на региональный уровень.

– Я посмотрел его – и ничего подозрительного не увидел, – пожимает плечами Евгений. – Ну, не привыкли у нас видимо, люди, что папа может гулять с детьми.

В том, что полицию действительно вызывали, мужчина сомневается. Во-первых, правоохранителей во дворе он так и не заметил. Во-вторых, когда он попытался узнать номер обращения в полицию, чтобы позвонить людям в форме и сразу разъяснить ситуация, никаких данных ему не предоставили и «отказали в грубой форме». Автор видео даже якобы пригрозила обратиться в соцопеку.

– Я был бы рад и счастлив, если бы вышел из гаражей – а тут уже полиция стоит: показал бы им паспорт, позвонил бы родителям мальчиков, – рассуждает Евгений. – Но этого не было. И это самое страшное: наша якобы сознательная общественность на самом деле не предприняла никаких действий. Не верю, что полиция ехала бы полтора часа на вызов, который касается детей.

Когда мальчики катаются на велосипедах, их одевают в шлемы и светоотражающие жилеты. Теперь Евгений думает экипировать ребят в такие жилеты при каждой прогулке. «Чтобы издалека было видно, что это организованная группа», а не педофил и его будущие жертвы: «вдруг кто-то опять решит хайпануть».

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