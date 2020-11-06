Беглов попросил ректоров вузов Санкт-Петербурга по максимуму перейти на дистанционку из-за коронавируса

Беглов призвал ректоров петербургских вузов по максимуму перейти на дистанционное обучение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к ректорам всех городских вузов с просьбой по максимуму перейти на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующее письмо получили руководители университетов и, в основном, отреагировали на призыв положительно. Об обращении губернатора «Комсомолке» рассказал Алексей Демидов, глава Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и по совместительству ректор СПбГУПТД.

- Ректоры вузов уже отреагировали. У многих и так с 1 сентября смешанный формат обучения, когда есть и дистанционка и очные занятия вроде лабораторных, практических и семинарских. Теперь вузов со смешанной формой станет больше в ближайший месяц. Но полностью университеты закрываться не станут. Будет определенный процент очных занятий и дистанционных там, где это возможно. Так что обращение губернатора это не распоряжение или приказ, а просто призыв по возможности обезопасить студентов, - отметил Алексей Демидов.

Напомним, с 9 ноября власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения по коронавирусу, закрыв на время фуд-корты и фуд-плейсы, а также отправив на дистанционку дополнительное образование. А вот школьникам разрешили учиться как очно, так и удаленно, по заявлению родителей.