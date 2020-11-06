И беременным тоже: В Смольном рассказали, кому из петербуржцев лучше работать на удаленке

Смольный определился, кому из петербуржцев лучше работать из дома Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые ограничения по коронавирусу введены в Санкт-Петербурге с 9 ноября 2020 года. Среди прочего там есть такой пункт:рекомендовать работодателям перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания.

С первым пунктом все понятно, а что же второй? Хронические болезни бывают разными: но по степени опасности, например, хронический тонзиллит, не сравнится с системной красной волчанкой. Что же теперь, всем сидеть дома?

Чтобы прояснить ситуацию комитет по здравоохранению опубликовал перечень хронических заболеваний, при наличии которых сотруднику рекомендуется обеспечить удаленку.

На первом месте в списке нарушения в работе иммунной системы: это, в первую очередь, различного рода иммунодефициты. Дальше болезни эндокринной системы: сахарный диабет - уже известно, он осложняет течение коронавируса и увеличивает риск летального исхода, а также ожирение, когда индекс массы тела человека - от 40 и выше.

В числе болезней органов дыхания в список попали ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и бронхоэктатическая болезнь.Среди болезней мочеполовой системы выделили гломерулярные заболевания, в том числе быстропрогрессирующий гломерулонефрит, хроническую болезнь почек и нефротический синдром.

Дома также рекомендуют остаться людям, которые страдают болезнями ревматоидного характера - васкулитами, ревматоидными артритами, системными заболеваниями соединительной ткани, и, конечно, системной красной волчанкой - очень серьезным и сложно диагностируемым заболеванием.

Еще одна категория людей, для которых коронавирус смертельно опасен, сердечники. Список болезней системы кровообращения самый обширный: здесь и инфаркты, и сердечная недостаточность, и стенокардия - грудная жаба и нарушения легочного кровообращения.

Впрочем, ему не уступает перечень новообразований - это очевидно, что пациенты с злокачественными опухолями должны особенно беречь себя. Впрочем, как и люди с острыми и хроническими лейкозами, миелолейкозами, лимфомами.

Отдельным пунктом в перечень внесли работников, у которых есть трансплантированные органы или ткани и беременных женщин. Хотя и говорят, что беременность не болезнь, но им все же лучше посидеть сейчас дома, решили в Смольном. Причем на удаленку рекомендуют отправить не только будущих мам, у которых есть осложнения с беременностью, но и тех, у кого она протекает абсолютно нормально.