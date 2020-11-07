Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 7 ноября 2020 года: Усиление надзора за соблюдением мер безопасности и необычные последствия инфекции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 7 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 7 ноября 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 1 171 горожанина.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге инфекцией заразились 67 434 человека, умерли 4 078 (+54 за сутки), а выздоровели 41 533 (+563), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Напомним, Смольный ввел новые ограничения по коронавирусу, которые вступят в силу с 9 ноября. По словам вице-губернатора Евгения Елина, это сделано, чтобы обезопасить пожилое население и людей с хроническими заболеваниями. Власти дополнительно разъяснили, кому именно из петербуржцев теперь положено работать на удаленке.

Губернатор Александр Беглов разослал ректорам вузов Санкт-Петербурга письменное обращение с просьбой по возможности перевести студентов на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости инфекцией в городе. Все ответили, преимущественно, положительно.

Смольный обещает усилить контроль за соблюдением коронавирусных мер на выходных и с понедельника, 9 ноября. Похоже, увеличится число надзорных патрулей в общественном транспорте, кафе, ТЦ и магазинах.

«Комсомолка» разузнала все самые необычные последствия коронавируса и советы врачей по избавлению от них. Что и говорить, запах тухлятины от еды, выпадение волос, панические атаки – явно не то, что ждут от выздоровления больные COVID-19.

К хорошим новостям. Отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V» будут выпускать в Санкт-Петербурге. Соответствующий договор с НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заключил завод «Фармасинтез-Норд».

Добавим, что журналистка «КП-Петербург» побывала в эпицентре COVID-19 – знаменитой «красной» зоне инфекционного стационара, где лечат больных инфекцией. Нам повезло попасть в Александровскую больницу и в деталях узнать о труднейшем быте врачей-героев.

Что касается эпидситуации в Ленобласти, то там за все время пандемии заболели 12 357 человека (+165 за сутки), выздоровели 7 154 (+110), умерли 117 (+0).