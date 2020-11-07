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Совладельца сети магазинов Spar объявили в международный розыск

Полиция Санкт-Петербурга подозревает беглеца в хищении 1,2 млрд рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Полиция разыскивает совладельца сети продуктовых магазинов Spar за хищения на 1,2 млрд рублей.

Полиция разыскивает совладельца сети продуктовых магазинов Spar за хищения на 1,2 млрд рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга объявила в международный розыск совладельца сети магазинов Spar, закрывшихся в Северной столице в 2019 году. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах. Причина вполне объяснимая – бизнесмену вменяют хищение, на минуточку, 1,2 млрд рублей. Сейчас его и след простыл.

- Действительно, предпринимателя объявили в розыск – как федеральный, так и в международный. Информация о миллиардном хищении верна, - подтвердил источник «КП-Петербург».

Напомним, закрытие продуктовых магазинов Spar в Санкт-Петербурге по решению ретейлера «Интерторга» сопровождалось чередой скандалов. Работники не раз штурмовали офис начальства, требуя зарплату. За ними даже наблюдал ОМОН, чтобы избежать массовых беспорядков. Также у владельцев были многочисленные миллиардные иски от поставщиков, поэтому ликвидация сети неудивительна. Когда в Северной столице остались работать 2-3 магазина Spar, там объявили скидки в 50%, из-за чего посетители превратили все в жуткую помойку и боролись с руганью за последние товары.

К слову, в 2020 году владелец «Интерторга» отказался от реинкарнации Spar.

ЧППроисшествия: ЧП

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