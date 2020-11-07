Ожившие скульптуры и персонажи картин: Фестиваль «Чудо света» преобразил Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге

Фестиваль "Чудо света" проходит в Санкт-Петербурге с 7 по 8 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Фестиваль «Чудо света» стартовал с ажиотажем в Санкт-Петербурге, несмотря на пандемию коронавируса и вероятность заразиться. Горожане по традиции с восторгом встретили световое шоу и не побоялись лично прийти в Петропавловскую крепость, чтобы посмотреть на представление вживую, а не онлайн – напомним, мероприятие впервые проходит в смешанном формате, чтобы обезопасить некоторых жителей Северной столицы от нежелательного вируса.

Петербуржцы и гости города устроили ажиотаж на световом шоу. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Тем, кто все же решит побывать в Петропавловской крепости, необходимо использовать средства защиты – маски, перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию, - поставил зрителям ультиматум губернатор Александр Беглов.

На деле, как убедился фотокорреспондент «КП-Петербург», все было по плану властей, хотя бы в плане средств индивидуальной защиты. А вот соцдистанцию из-за ажиотажа соблюдали далеко не все.

Мероприятие впервые проходит в онлайн и офлайн форматах из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ну да в сторону формальности! Давайте расскажем о «начинке» праздника. В этот раз для зрителей приготовили программу а-ля ночь в музее. Стены Петропавловки ожили благодаря технологии 3D маппинга. Перед посетителями открылись виртуальные выставочные залы городских музеев.

Стены Петропавловки изменились до неузнаваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Наполненные секретами и загадками они знакомят со своими ночными обитателями – артефактами Кунсткамеры, ожившими скульптурами Эрмитажа и необычными персонажами картинных галерей Русского музея, - завлекают организаторы.

В этом году у шоу морская и музейная тематика. Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом центральной темой всего мультимедийного спектакля стали главные морские победы российского флота. Фестиваль можно будет посетить и в воскресенье, 8 ноября, с 19:00 до 21:00. Войти на шоу можно через Иоанновский мост, а выйти – через Кронверкский. Альтернатива очному просмотру – портал visit-petersburg.ru.