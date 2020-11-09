Баба Яга отметила день рождения в Сочи Парке. Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Отмечать День рождения надо с размахом – так, чтобы впечатлений хватило надолго! Как в Сочи Парке: здесь с 23 октября по 8 ноября отмечался День рождения самой известной русской бабушки-волшебницы. Дискотеки, мастер-классы, конкурсы, веселье – Баба Яга уж точно знает, как сделать праздник незабываемым. Опыт сказывается.

Конечно, на огонек заскочили и сестрицы Бабки Ежки – настоящий сказочный отряд главной Бабы Яги (BABAYAGA) в России! Бабушки с удовольствием фотографировались со всеми желающими, танцевали и даже в какой-то момент, от чувств, русскую народную затянули.

Чтобы каждый мог почувствовать себя сказочным героем, бабушки раздавали волшебные маски Бабы Яги и аксессуары от бренда BY (BABAYAGA).

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Малыши были в восторге, поняв, что в наши дни Баба Яга – это уже не тот страшный персонаж, что раньше, она излучает тепло и добродушие, старается всем помогать.

День рождения удался на славу! Сказочные фотозоны, фантастические декорации, аттракционы и просто множество веселых активностей. Баба Яга неутомима и напоминает взрослым, что возраст – это всего лишь цифра.

Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Чем знаменита BABAYAGA и почему ее все любят – на сказочном сайте.

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