Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 8 ноября 2020 года: новый рекорд по заболеваемости

Всего в России с начала пандемии коронавирус подцепили 1 774 334 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» подготовила подборку последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 8 ноября 2020 года. Увы, город поставил очередной рекорд по суточной заболеваемости. За прошедший день, по данным федерального оперативного штаба, выявили 1331 зараженного коронавирусной инфекцией. Итого общее количество инфицированных официально превысило 70 000 и составило 70 023 человека.

А вот количество выздоровлений пошло на спад. За сутки выздоровело 605 человек (42 789 с начала пандемии). Для сравнения, позавчера их было более 650.

Последние данные на 8 ноября 2020 года. Фото: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

Смертность, к счастью, рекордов за минувшие сутки не ставила: подтвердился 31 летальных исход от «ковида», а общее число смертей от коронавируса в Петербурге дошло до 4162.

В Ленинградской области ситуация менее драматичная. Летальных исходов за сутки там не зафиксировали (количество смертей остается на прежнем уровне – 117). Выздоровлений зарегистрировали 63 (7333 всего с начала пандемии), а заражений – 174 (12 702 с начала пандемии).

Всего в России с начала пандемии коронавирус подцепили 1 774 334 человека. Из них выздоровели 1 324 419, а вот жизни 30 537 унесла инфекция.