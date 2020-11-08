Руководство Минздрава едет в Санкт-Петербург из-за роста заболеваемости коронавирусом

Последний неутешительный рекорд Северная столица поставила буквально сегодня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург то и дело ставит рекорды то по суточной заболеваемости коронавирусом, то по суточной смертности. Чтобы разобраться, достаточно ли предпринятых мер и почему тревожная статистика продолжает расти, в город прибудет руководство Минздрава.

– По поручению Михаила Мурашко, первый замминистра здравоохранения России Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева направлены в Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, – сообщили «Комсомолке» в Минздраве.

Последний неутешительный рекорд Северная столица поставила буквально сегодня. За прошедшие сутки, по данным федерального оперативного штаба, выявили 1331 зараженного коронавирусной инфекцией. Итого общее количество инфицированных официально превысило 70 000 и составило 70 023 человека.

Последние данные на 8 ноября 2020 года. Фото: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

Параллельно количество выздоровлений пошло на спад: за сутки выздоровело 605 человек (42 789 с начала пандемии). Для сравнения, позавчера их было более 650.

Смертность, к счастью, рекордов за минувшие сутки не ставила: подтвердился 31 летальных исход от «ковида», а общее число смертей от коронавируса в Петербурге дошло до 4162. Однако очередные рекорды по смертности были зафиксированы в первых числах ноября.

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Город поставил очередной рекорд по суточной заболеваемости. За прошедший день, по данным федерального оперативного штаба, выявили 1331 зараженного коронавирусной инфекцией (подробности)