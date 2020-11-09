Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 9 ноября 2020 года: Новый рекорд заболеваемости и введение ограничений

Последние новости по коронавирусу в Петербурге на 9 ноября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

"Комсомолка" продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Санкт-Петербурге. Последние новости на 9 ноября 2020 года следующие - новый рекорд заболевших, а также введение очередных ограничений.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 1403 новых случая заболевания коронавирусом. За все время в городе заразились 71 426 человек. Из них полностью выздоровели 43 501 пациентов (+712 за сутки), жертвами инфекции стали 4 181 человек (+19 за сутки), - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Данные по коронавирусу в Петербурге на 9 ноября / Фото: Яндекс

Накануне, 8 ноября, руководство Министерства здравоохранение России отправилось в Петербург в связи с постоянным ростом числа заболевших. Первый замминистра здравоохранения России Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева займутся организационно-методической властям города.

Напомним, что с 9 ноября в Петербурге начали действовать новые ограничения из-за коронавируса. Так, в городе запретили работу фуд-кортов и фуд-плейсов вплоть до 29 ноября. Также временно продолжится запрет на работу мест общественного питания после 23:00.

В Ленинградской области за время пандемии заболели 12 867 человек (+165 за сутки), выздоровели 7 434 человека (+101 за сутки), скончались 117 человек.