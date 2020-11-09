Каникулы с пользой: популярность образовательных онлайн-курсов в Петербурге выросла в полтора раза. Фото предоставлено пресс службой МТС.

По данным аналитики МТС, в Петербурге зафиксирован рост спроса на образовательные онлайн-платформы с началом школьных каникул. В прошедшие две недели интерес к образовательным платформам увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Идентичный спрос на онлайн-образование отмечается и в Москве. Это один из самых высоких показателей среди российских городов-миллионников. Наибольший рост в этой категории наблюдается в Поволжье. Школьники и студенты из Самары и Нижнего Новгорода использовали образовательные онлайн-ресурсы в два раза чаще, чем в среднем в 2019 году.

Не меньший интерес вызывают у петербуржцев и сервисы для видеоконференций и удаленной работы. Сейчас жители северной столицы пользуются ими в полтора раза чаще, чем в среднем в прошлом году – многие крупные компании продлили удаленный формат работы для своих сотрудников до конца года.

- Осенью мы снова наблюдаем рост мобильного интернет-трафика – петербуржцы по возможности переходят на удаленную работу и реже посещают общественные места, предпочитая оставаться дома. Соответственно, и основные развлечения горожан переходят в онлайн. Например, в ноябре жители Петербурга стали посещать интернет-магазины в три раза чаще, в прошлом году. Аналогичный рост спроса мы видим и на онлайн-кинотеатры, - отметил директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

СПРАВКА

Исследование основано на первом в России индексе цифровой активности городов-миллионников, который компания формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data). МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.