Петербуржец подал в суд на любовника жены, требуя заплатить за уведенную из семьи супругу

Не все свадьбы заканчиваются счастливой семейной жизнью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Удивительное дело рассматривал на днях один из судов Санкт-Петербурга. Воззвать к закону захотел некий житель Северной столицы, который подал иск...к любовнику своей жены. Он решил не вызывать соперника «на дуэль», а потребовать с него компенсацию. Разрушил, дескать, семейную жизнь, так плати. Причем собственные страдания истец оценил на удивление скромно.

- Супруга стала меньше внимания уделять семье (ему и несовершеннолетнему ребенку), свободное время проводит с ответчиком, у которого, кстати, также имеется семья и ребенок. Сумма иска составила 150 тысяч рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В пояснении к иску оскорбленный муж отметил, что сложившаяся ситуация причиняет ему нравственные страдания, может повлиять на его репутацию, а также плохо сказывается на производительности.

С другой стороны судье, которому посчастливилось рассматривать дело, свои доводы привели любовник и жена истца. Они требования не признали, указав, что личные права обманутого мужа не нарушены, поведение его соперника не является незаконным, а жена истца, между прочим, является самостоятельной личностью и может поступать, как хочет.

Судья, выслушав обе стороны, с последними доводами согласился и отметил, что, согласно нормам права, в распаде семьи виноваты лишь супруга, а никак не любовник. Поэтому ответчиком по иску он быть не может.

Иск в компенсации моральных страданий оставлен без удовлетворения.