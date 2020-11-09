Выбираем корм для собаки: 3 простых, но важных правила

Здоровье и настроение питомца зависят от качества питания. Фото: Freepik.

Сухой корм - идеальное решение для жителей мегаполиса, которые решили завести домашнее животное. За пачкой «собачьей еды» в любое время можно заскочить в супермаркет, а наполнить миску питомца способен даже ребенок. Полнорационный корм для собак может решить любую задачу, связанную с кормлением четвероногого друга, а может стать огромной проблемой, если питание подобрано неправильно. Что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор сухого корма для собаки? Разбираемся вместе со специалистами датской компании АllerPetfood, которая почти девяносто лет занимается производством кормов для домашних животных.

КЛАСС КОРМА

Условно все сухое меню можно разделить на несколько классов, начиная с эконома и заканчивая категориями суперпремиум и холистик. Самые дешевые корма производят из продуктов низкого качества, сои, субпродуктов. Мяса в них практически нет, а вот консервантов, ароматизаторов и усилителей вкуса хоть отбавляй. Если постоянно кормить собаку такой едой, рано или поздно она начнет болеть.

Корма эконом-класса не могут закрыть все пищевые потребности питомца. Фото: Влад КОМЯКОВ

Корма из категории холистик состоят из натуральных мяса и рыбы, они насыщены витаминами и минералами, поэтому и стоят довольно дорого. Пользы много, а вот вкус оставляет желать лучшего, ведь никаких добавок в корме нет. Если собака раньше ела другие корма, перевести ее на полезную еду будет проблематично.

Золотой серединой часто называют корма премиум-класса, потому что они значительно лучше экономкласса, но не такие дорогие, как суперпремиум и холистик. В их составе есть мясо, крупы, овощи и витамины, однако многое зависит от производителя. К примеру, в кормах ALL DOGS датского производителя АllerPetfood содержатся высококачественные ингредиенты - злаки, овощи, мясо, жиры, рыба, витамины и минералы. Для производства корма используется сырье, которое не содержит ГМО, а также избыточных и искусственных добавок.

Качество корма влияет на внешний вид собак: шерсть, зубы, общая конституция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Такое разное мясо

В составе дешевых сухих кормов содержится мясо-костная мука, полученная из отходов мясного и рыбного производства, или мясо, в основном субпродукты. И на то есть веская причина. В кишечнике и других органах содержится больше питательных веществ, чем в филейном мясе, поэтому в природе хищники сначала съедают содержимое брюшной полости туши, включая печень, кишечник и другие органы, а затем доедают остальные части. Они поступают так, потому что сначала им необходимо съесть самое полезное.

ПОДБОР ПО ПОРОДЕ, ВОЗРАСТУ И ВЕСУ

Если вы выбираете готовый корм для собаки, то он должен соответствовать ее возрасту, породе, весу, физической активности. На каждом этапе жизни ваш питомец нуждается в различном количестве витаминов и минералов, ведь обмен веществ и потребности организма с возрастом меняются. Щенки быстро растут, и им нужно много калорий, аминокислот, белков - это строительный материал для мышц, внутренних органов. Полноценный рацион для щенков всех пород, размеров, возрастов и уровней активности представляет собой линейка ALL PUPPIES. Состав корма основан на результатах новейших исследований в области питания для домашних животных, а также на международных стандартах (AAFCO/FEDIAF) в отношении содержания питательных веществ.

Выбор корма для собаки зависит от возраста: у щенков и возрастных животных абсолютно разные пищевые потребности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корм для взрослой собаки подбирается исходя из ее активности, ведь, как и среди людей, среди животных есть тихони, а есть не в меру активные особи. Собак преклонного возраста часто советуют посадить на диету и снизить количество белков. Если в составе корма, который вы используете, предусмотрен полноценный рацион (как в случае с кормами ALL DOGS), то вам достаточно просто корректировать количество корма в соответствии с потребностями питомца.

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Переводить щенка на корм для взрослых собак нужно в возрасте 8-12 месяцев. Щенков более мелких пород переводят на корм для взрослых собак примерно в возрасте 12 месяцев, а щенков более крупных пород - на несколько месяцев раньше. Питомец быстро перейдет на взрослую еду, если она того же производителя.

ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Если вам важно здоровье питомца, выбирайте для него корма известных и зарекомендовавших себя производителей. К примеру, продукция датской компании АllerPetfood соответствует европейским и американским стандартам качества, установленным организацией FEDIAF (Европейская ассоциация производителей кормов для домашних животных) и AAFCO (Американская ассоциация государственных инспекторов по качеству кормов для животных). А производство кормов ведется в соответствии с системой стандарта ISO 22000. Это означает, что корма для домашних животных производятся в соответствии с теми же стандартами качества, которые используются при производстве продуктов питания для людей.

И последний совет: не меняйте корма слишком часто, но выбирайте тот, который всегда можно купить в магазине или заказать через Интернет.

АllerPetfood идеально подходит для собак всех пород, уровней активности и возраста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

Какие ингредиенты должны быть в хорошем корме и на что они влияют

Мышцы - сырой белок, зола, натрий и железо.

Шерсть и кожа - сырой жир, витамин А, витамин В1, биотин, железо, омега-3 и омега-6.

Зубы и кости - зола, кальций, фосфор, магний, витамин D3, витамин В1, медь.

Нервная система - магний, витамин В2, никотиновая кислота, марганец.

Печень - витамин B12, холинхлорид.