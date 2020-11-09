Суд арестовал 15-летнего петербургского школьника, который хотел убить малышку-племянницу и родителей

Школьника, который пытался убить родителей и племянницу, отправили под арест. Фото: СОЦСЕТИ

Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил до 7 января 2021 года под арест 15-летнего подростка, который в ночь на 8 ноября попытался убить маленькую племянницу и своих мать с отцом. На девочку обиженный школьник напал с ножом, а в родителей стрелял из отцовского «травмата».

- Предварительным следствием установлено, что обвиняемый нанес своей 6-летней родственнице три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча. Также, взяв травматический пистолет, принадлежащий отцу, дважды выстрелил в голову матери и один раз - в отца, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Однако, говоря языком протокола, довести умысел до конца парень не смог. Отец, даже получив пулю, выбил оружие из рук сына и смог скрутить его. Потом мужчина вызвал скорую для жены и гостившей в доме племянницы. Девочка получила серьезные ранения и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас за жизнь ребенка борются врачи, в состоянии малышки наметилось небольшое улучшение. Тем не менее, осторожные медики пока прогнозов не дают.

Самого же парня отвезли в отделение и допросили. Делом занялись следователи петербургского управления Следкома. Утром 9 ноября они предъявили школьнику обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». По ней подростку грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Отметим, что поводом для нападения на родителей стал конфликт, возникший из-за чрезмерной опеки. В частности, мама с папой не разрешили сыну пойти гулять с девушкой. Изначально подросток хотел убить их, а на племянницу напал, чтобы не оставлять свидетелей.