«Очень артистичный, 10 из 10»: Российский порнорежиссер Боб Джек впечатлился интимным видео с Дзюбой

Боб Джек под впечатлением от интимного видео с участием Дзюбы.

Артем Дзюба теперь не только один из самых известных футболистов России. После интимного видео, которое слили в Сеть, он стал еще и новым героем мемов. Несмотря на грандиозный скандал, который разразился после откровенного ролика, многие звезды Артема поддержали. А порнорежиссер Боб Джек и вовсе признался «КП» - Петербург», что у Дзюбы огромный потенциал.

- Конечно, Артем не порноактер, не топовый по размерам, но все равно весьма впечатлил! - не скрывает эмоций от просмотренного видео с Дзюбой Боб Джек. - Если у него карьера не задастся, то мы бы его в кино пристроили. Не бедствовал бы.

По словам режиссера фильмов для взрослых, Дзюба ему показался очень артистичным. Джек отметил, что футболист отлично работает не только нижней частью, но и верхней - лицом, языком.

Видео с Артемом Дзюбой наделало много шума. Фото: СОЦСЕТИ

- Всем владеет виртуозно - это очень ценится в нашей индустрии, поэтому парень не пропадет. Можно даже за него не беспокоиться, - нахваливает Дзюбу Боб.

При этом порнорежиссер признался, что удивлен последствиями публикации видео в Интернете. В частности, что бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поддержал решение Станислава Черчесова отказаться от услуг Дзюбы на ближайшие матчи сборной России.

Гуру фильмов для взрослых считает, что форвард «Зенита» большой потенциал в порноиндустрии.

- Дзюба - настоящий мужик, - с восхищением подчеркивает Боб. - И он это доказал. Никак не опозорился. Прекрасно выглядел на экране: 10 из 10. Скажу всем критикам: не надо завидовать!

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