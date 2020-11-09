Беглов прокомментировал вероятность ужесточения ограничений по коронавирусу

Александр Беглов не исключил введение новых ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал вероятность того, что власти введут очередные ограничения по коронавирусу в городе. Напомним, с 9 ноября в Северной столице и так официально действуют новые запреты, затрагивающие допобразование, работу фудкортов и проведение массовых мероприятий. Тут же в понедельник в некоторых СМИ появились слухи, что это еще «цветочки», и скоро школьникам грозит дистанционка. Губернатор ответил – власти обещают всеми силами избежать повторного локдауна.

- Будем вводить новые ограничения только по мере необходимости. Но всем нужно быть готовыми к любому развитию эпидситуации. Мы в целом должны привыкнуть к новым условиями жизни! Число больничных коек не бесконечно! Вне дома необходимо всегда использовать маски, перчатки и средства дезинфеции, соблюдать дистанцию в людных местах! Это может каждый! – эмоционально отметил Беглов в ходе традиционного обращения к петербуржцам на «Радио России».

По словам градоначальника, Северная столица пока сохраняет возможность адекватно реагировать на ежедневный рост заболеваемости. К слову, за минувший день инфекцией заразились 1403 петербуржца - это рекорд за все время пандемии. Беглов попробовал объяснить ухудшение обстановки.

- Число госпитализаций растет. Многие возвращаются с отдыха из-за границы и, к сожалению, везут с собой не только загар и впечатления, но и коронавирус. Однако за прошлую неделю мы открыли дополнительно больше тысячи коек для больных инфекцией и сохраняем плановую медпомощь, - подытожил губернатор.