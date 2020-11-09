Порядок приема детей в первые классы в Санкт-Петербурге: что изменится в 2021 году

Порядок приема детей в первые классы изменится в 2021 году в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный предупредил о том, что изменится порядок приема детей в первые классы в Санкт-Петербурге в 2021 году. Все из-за нового приказа №458 от Минпросвещения. Комитет образования даже приготовил для родителей большую памятку. «Комсомолка» собрала всю актуальную информацию, чтобы ваше чадо не осталось без образования.

Памятка для родителей будущих первоклашек. Фото: k-obr.spb.ru

ВАРИАНТ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Первый этап записи стартует уже 1 апреля 2021 года и продлится по 30 июня – добро пожаловать на портал Госуслуг или в МФЦ. Но это касается лишь региональных и федеральных льготников, дети которых имеют преимущественное право на зачисление в первый класс, а также тех родителей, чей ребенок проживает на закрепленной за школой территории.

- Как и ранее, документы можно подать в любое удобное время в течение указанных трех месяцев. Первые приглашения в школу с указанием даты и времени приема оригиналов документов родители получат не раньше 30 рабочих дней с начала первого этапа, но и не позже 45 рабочих дней с момента подачи заявления, - отмечают в Комобре Санкт-Петербурга.

ВАРИАНТ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПРОЖИВАЕТ НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ЗА ШКОЛОЙ ТЕРРИТОРИИ

Заявления от петербуржцев, которые не проживают на закрепленной за образовательным учреждением территории, будут принимать только с 6 июля по 5 сентября 2021 года - это второй этап. В данном случае первые приглашения в школу с датой и временем приема оригиналов документа родителям вручат не раньше 10 рабочих дней с начала работы второго этапа, но и не позднее 45 рабочих дней со дня подачи заявления.

ЧТО ПО ДОКУМЕНТАМ?

Все по старинке – требуются оригиналы. Сначала – паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Затем документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной за школой территории. И третье – бумага, подтверждающая преимущественное право (при наличии для льготников – Прим.ред).

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА

Если школа вас проигнорировала или отказала ребенку, можно смело обращаться в отдел образования районной администрации города. Альтернатива – районная конфликтная комиссия, которая занимается решением спорных вопросов при выборе образовательной программы.