Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 10 ноября 2020 года: Заражение почти 600 педагогов и бесплатные препараты для лечащихся на дому

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 10 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 10 ноября 2020 года. За прошлый день в Северной столице выявили инфекцию еще у 1 403 горожан. Губернатор Александр Беглов заявил, что Смольный постарается не допустить тотального локдауна, несмотря на постоянный рост заболеваемости. Однако градоначальник призвал готовиться к любому развитию событий.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге инфекцией заразились 71 426 человек, умерли 4 181 (+19 за сутки), а выздоровели 43 501 (+712), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

К сожалению, после перерыва на двухнедельные школьные каникулы коронавирусом болеют почти 600 педагогов. Власти подумывают о том, чтобы перевести на удаленку тех учителей, кто находится в зоне риска. Как вариант, на замену им может прийти молодежь. При этом сейчас 58 классов в 32 школах учатся дистанционно из-за карантина по ОРВИ или COVID-19. Это всего лишь 0,29% от общего числа классов в городе.

Власти Санкт-Петербурга договорились с Минздравом РФ о том, что тем петербуржцам, кто заболел легкой формой коронавируса и лечится дома, выдадут бесплатные препараты. Деньги на затраты пойдут из федерального бюджета.

Что касается эпидситуации в Ленинградской области, то там за время пандемии заболели 12 867 человек (+165 за сутки), выздоровели 7 434 (+101 за сутки), скончались 117(+0).