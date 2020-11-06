Актуальные вопросы автомобильного тюнинга, спорта и туризма обсудят на АвтоБлогерШоу

АвтоБлогерШоу в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено организаторами.

В Петербурге пройдет АвтоБлогерШоу – яркое событие, которое объединит всех автолюбителей и экспертов. Помимо яркой выставочной экспозиции, 7-8 ноября зрителей ждет насыщенная интерактивная деловая программа с участием ведущих автомобильных блогеров страны и экспертов отрасли.

Участники обсудят тренды мирового автопрома, инноваций в автомобилестроении и их применения в производстве серийных моделей, перспективы развития автотюнинга и правила сертификации переделки стоковых автомобилей, развитие автомобильного туризма и спорта в России и многое другое.

В рамках мероприятия состоится три тематических сессии. 7 ноября пройдет сессия, посвященная автомеханике и тюнингу «Голос Гаражей: как зарегистрировать тюнинг?». Среди спикеров – блогеры AcademeG, Владимир Гараж 54, а также представители государственного научного центра РФ ФГУП «НАМИ» и Андрей Паньковский, председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ).

Также в первый день состоится мероприятие по теме автомобильного туризма, в котором примут участие блогер Богдан Булычев, исследователь, путешественник и блогер Сергей Сайман, Wildway, президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, профессор, знаменитый автопутешественник с мировым именем Павел Садчиков.

8 ноября состоится сессия об автомобильном спорте «Газ в пол», в качестве спикеров которой выступит председатель комитета классических автомобилей РАФ Андрей Паньковский, руководитель международного внедорожного фестиваля Ладога Трофи Дмитрий Овчинников, медиа-директор и руководитель пресс-службы Международного ралли «Шелковый путь» Лина Арнаутова и многие другие.

В рамках интерактивной деловой программы мероприятия также состоятся многочисленные презентации, на которых автоблогеры расскажут о своих последних проектах и пообщаются с аудиторией. 7 ноября состоятся презентации блогеров Сибирская борода, Владимир Гараж 54, Карелопитеки, Татьяна Камазистка, а также автограф-сессия блогера AcademeG.

8 ноября свои проекты презентуют Михеев и Павлов, Накаченные колеса, Iling Show, Богдан Булычев, Saiman Sergey – Expedition и Mastermehanik, а в автограф-сессии примtт участие Батя (Виталий Орехов).

В рамках АвтоБлогерШоу художники устроят настоящий творческий перформанс и распишут несколько легендарных классических автомобилей, которые будут проданы на благотворительном аукционе 28 ноября в online-формате. Торги пройдут на площадке Аукционного дома «Литфонд», а все собранные от продажи машин средства будут перечислены на благотворительность в Санкт-Петербургский детский хоспис, в фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» и в благотворительный фонд «Друзья» на развитие Московской школы профессиональной филантропии.