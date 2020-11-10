«Зеленый день»: Какие скидки смогут получить клиенты Сбера в «самый выгодный день в году». Источник: freepik.com.

Клиенты Сбера готовятся к «Зеленому дню» дню суперскидок, который организует банк для всех россиян. Впервые праздник прошел три года назад и был приурочен ко дню рождения компании, который отмечается 12 ноября. В 2018 году участниками акции стали миллионы людей и десятки партнеров. С тех пор отмечать день рождения Сбера с размахом стало традицией.

В этом году «Зеленый день» состоится 11 12 ноября для частных клиентов и 11 17 ноября для корпоративных клиентов. «Самый выгодный день в году!», таким будет девиз предстоящего праздника.

Мы уверены, в 2020 году «Зеленый день» Сбера тоже станет одной из самых массовых акций в России, отметил на онлайн-пресс-конференции первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Л. А. Хасис. В этом году спектр уникальных предложений существенно расширится, учитывая интенсивное развитие экосистемы Сбера, которая теперь включает в себя десятки различных компаний и сотни сервисов для решения ежедневных задач населения и бизнеса.

О чем еще рассказали на онлайн-пресс-конференции, посвященной «Зеленому дню», расскажем в материале.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ «ЗЕЛЕНОГО ДНЯ»?

Чтобы получить лучшие скидки на «Зеленый день» раньше других, необходимо выполнить три простых действия. Со 2 по 10 ноября нужно авторизоваться на sber.ru по Сбер ID. После этого откроются предложения от онлайн-кинотеатра Okko, Ситимобила и компании «Папа Джонс».

Чтобы получить еще больше скидок, необходимо заполнить анкету о ваших интересах и оставить адрес электронной почты, чтобы банк напомнил вам о начале распродажи, за этот шаг клиенты получат скидки от СберЗдоровья, СберМобайла и «220 Вольт».

А если пригласить друга на страницу «Зеленого дня», то выполнение этого шага подарит вам еще несколько предложений от Delivery Club, компаний «Дочки-Сыночки» и Xiaomi. Все полученные за каждый из шагов скидки будут храниться в личном кабинете на странице сайта. Воспользоваться ими можно будет 11 и 12 ноября.

Кстати, 11 ноября, в первый день праздника, на сайте sber.ru будут проходить трансляции с популярными блогерами, которые расскажут о новинках Сбера и о самых интересных предложениях.

КОНКРЕТНО

Какие скидки будут доступны?

Специальные условия по банковским продуктам:

- скидка до 20% на квартиры от застройщиков более чем в 600 ЖК по всей стране (для клиентов с одобренной ипотекой Сбербанка, забронировать квартиры можно на сайте «ДомКлик»);

- СберКарта с повышенными бонусами СберСпасибо независимо от уровня трат по карте (обычно — для их начисления необходимо тратить от 20 тыс. руб. ежемесячно);

- выгода 40% на страховые программы СберСтрахования;

- СберКарта Travel Mastercard с приветственными 3000 миль;

- онлайн-тестирование для определения профориентации ребенка или доступ к электронной библиотеке MyBook на 6 месяцев (один из двух подарков на выбор) при оформлении накопительного страхования жизни в СберCтраховании по программам «Будущий капитал» и «Билет в будущее».

Предложения от компаний экосистемы Сбера:

- СберПрайм — подписка, дающая скидки на услуги Okko, СберЗвука, Delivery Club, СберМаркета, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобила, СберМобайла и СберДиска, — всего за 999 рублей на два года. При активном использовании подписки с её помощью можно сэкономить 25 000 рублей за два года;

- SberBoxPrime — всего за 299 рублей в месяц (обычная цена — 349 рублей в месяц) на два года;

- SberBox — всего 2490 рублей за приставку (обычная цена — 3490 рублей);

- Okko — 990 рублей за три месяца «Оkko.Спорт» + скидка 45% на продление на следующий год и 50%-я скидка на фильм. Смотрите один фильм со скидкой 50%. Активируйте до 19 ноября и выберите фильм в течение 14 дней после активации;

- Delivery Club — скидка 10% на заказ продуктов;

- Самокат — скидка 300 рублей на заказ от 600 рублей;

- Ситимобил — скидка 10% на одну поездку, но не более 100 рублей;

- СберЗдоровье — скидка более 20% на безлимитные консультации терапевта, педиатра + две консультации узких специалистов в течение года;

- СберМобайл — скидка 25 % на 3 месяца связи на все тарифы;

- «Кухня на районе» — 600 бонусов на первый заказ новым клиентам. Бонусами можно оплатить до половины заказа. 300 бонусов на заказ действующим клиентам. Бонусами можно оплатить до половины заказа;

- СБЕР ЕАПТЕКА — скидка 1000 рублей на первую покупку при заказе от 3999 рублей;

- СберКорус — 450 рублей за электронную подпись для личных целей и дополнительные услуги со скидкой;

- СберУслуги — страховка в подарок на защиту профессиональной ответственности сроком на два месяца в подарок.

Скидки от партнеров «Зеленого дня»:

- «220 Вольт» — скидка от 10 до 65% на специальный ассортимент;

- Xiaomi — скидка до 24% на смартфоны;

- «Дочки-Сыночки» — скидка до 20% на одежду и обувь;

- McDonald’s — выгодная пара с куриными стрипсами и напитком за 99 рублей;

- «Эльдорадо» — скидка до 30%;

- Lamoda — скидка 25% на весь ассортимент;

- «Победа» — скидка 15% на все направления полетов;

- «Газпром нефть» — скидка 2 рубля с каждого литра бензина на АЗС;

- «Детский мир» — дополнительная скидка от 10–25% на популярные товары;

- Huawei — скидка 30% на смартфоны, ноутбуки, планшеты и аксессуары.

Предложения банка для бизнеса:

бизнес-карта Mastercard с кешбэком 10%;

зарплатные выплаты без комиссии при подключении через СберБизнес;

выгодные спреды — 10 20 копеек от курса рынка (при высокой волатильности курс может быть увеличен).

С более подробной информацией об участниках акции и предложениях можно ознакомиться на сайте.