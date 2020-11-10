В Смольном рассказали о еще одних каникулах для школьников

Элла Памфилова предложила устроить детям еще одни каникулы, чтобы они поменьше общались друг с другом и со взрослыми. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге - как, впрочем, и по всей стране - продолжает расти. Страдают от этого все - в том числе и школьники, которые каждый день собираются группами, а значит, активнее передают друг другу инфекцию и заражают учителей.

В свете этого председатель ЦИК Элла Памфилова предложила устроить детям еще одни каникулы, чтобы они поменьше общались друг с другом и со взрослыми. Инициатива Памфиловой нашла отклик не везде - в частности, в Северной столице, как стало известно нашему изданию, дополнительных каникул не планируется.

- Принимая какие-либо решения, мы ориентируемся на главного санитарного врача, а не на ЦИК, - отметила в беседе с журналистом "Комсомолки" вице-губернатор Ирина Потехина. - Ситуация у нас меняется каждый день, поэтому обсуждения идут постоянно. Но на еще одни каникулы мы школьников на данный момент отправлять не планируем.

В Северной столице дополнительных каникул для школьников пока не планируется. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, ранее вопрос о том, переводить ли детей на дистанционное обучение, в Смольном предложили решать руководству школ самостоятельно. Предыдущая мера в виде увеличения осенних каникул существенного результата, к сожалению, судя по всему, не дала.