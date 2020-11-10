В городе-спутнике Южный будут изучать искусственный интеллект. Фото предоставлено пресс-службой ИТМО Хайпарк.

Инновационный центр ИТМО Хайпарк в городе-спутнике Южный вошел в состав научно-образовательного центра (НОЦ) «Искусственный интеллект в промышленности». Постановление о создании научно-образовательного центра мирового уровня подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Согласно документу, в городе будет создана новая структура, объединяющая интеллектуальные и производственные ресурсы нескольких отраслевых государственных вузов, научных организаций и промышленных предприятий. Деятельность центра будет курироваться Правительством города.

- Наша задача – способствовать появлению в Петербурге научных организаций, которые будут вести исследования и разработки мирового уровня. Кроме центра «Искусственный интеллект в промышленности», у нас работает НОЦ в области сетей 5G и перспективных сетей 2030, создается комплексный проект ИТМО Хайпарк, - отметил губернатор.

Как добавили в городской администрации, деятельность НОЦ направлена на обеспечение исследований и разработок мирового уровня, получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализации.

Фото предоставлено пресс-службой ИТМО Хайпарк.

Главным полигоном для внедрения технологических новинок станет ИТМО Хайпарк, строительство которого начнется на территории города-спутника Южный в начале следующего года.

Научно-образовательный профиль ИТМО Хайпарка - интеллектуальные технологии и киберфизические системы; фотоника и квантовые технологии; биохимические технологии – в полной мере соответствует целям и задачам нового НОЦ. Ожидается, что объединенные наработки научного центра смогут размещаться на территории Технологической долины — особой зоны в составе ИТМО Хайпарка. В перспективе эта территория должна стать Инновационным научно-технологическим центром (ИНТЦ) с налоговыми льготами и преимуществами для бизнеса в соответствии с 216-ФЗ от 29.07.2017. Предприниматели смогут оформить земельные участки в долгосрочную аренду с целью строительства объектов научно-инновационной инфраструктуры. Рядом расположится бизнес-парк, который будет отвечать за коммерциализацию инноваций и практическое применение технологий в бизнесе.

Первые результаты работы по внедрению интеллектуальных систем могут быть применены при строительстве «умной» инфраструктуры города-спутника Южный, проекта комплексного освоения, строящегося на принципах инновационной и высокотехнологичной городской среды, задающей тренды функциональности, инклюзивности и комфорта для всех горожан.

В частности, в основу проекта будут заложены технологии «безопасного города» (мониторинг чрезвычайных ситуаций), интеллектуальных транспортных систем, энергосбережения и автоматизированных систем управления ЖКХ, экомониторинг и технологий умного управления городскими сервисами.

Фото предоставлено пресс-службой ИТМО Хайпарк.

СПРАВКА

Город-спутник Южный – новый район Санкт-Петербурга, где планируется создание комфортной городской среды и новых центров притяжения и развития города и области. Здесь будет расположен комплексный проект ИТМО Хайпарк – совместный проект правительства РФ, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник «Южный» и университета ИТМО.

Город-спутник Южный является стратегическим проектом Санкт-Петербурга и входит в шорт-лист приоритетных проектов РФ. В Южном будет 6,4 млн кв. м жилья (площадь квартир – 3,8 млн) для 134 тыс. человек. Площадь общественно-деловой застройки составит около 1 млн кв. м, 1,2 млн кв. м социальных объектов и около 470 тыс. кв. м промышленной застройки, которые обеспечат создание на территории Южного не менее 40 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.

ИТМО Хайпарк — комплексный научно-образовательный и инновационный центр на базе Университета ИТМО, располагающийся на территории проекта «Город-спутник «Южный» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Проект состоит из трех частей: Второй кампус Университета ИТМО, Техдолина и Бизнес-парк.

Второй кампус Университета ИТМО должен стать средой для личностного, профессионального и творческого развития студентов и сотрудников. Основа образовательной деятельности кампуса — магистратура и аспирантура вуза, ориентированные на прикладные исследования и их коммерциализацию. Научно-образовательный профиль проекта — прикладные исследования и разработки в технологических направлениях: интеллектуальные технологии и киберфизические системы; фотоника и квантовые технологии; биохимические технологии.